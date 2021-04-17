تفكيك شبكة لتهجير القاصرين

أعلنت الشرطة الوطنية الإسبانية، أن عناصرها العاملة بإقليم الأندلس ومنطقة جبل طارق، الاثنين الماضي، بتعاون مع “أوروبول”، تمكنت من تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في تهريب المهاجرين غير الشرعيين عبر قوارب مطاطية سريعة، تنطلق من الضفة الجنوبية للأبيض المتوسط نحو السواحل الاسبانية.

وأوضحت الشرطة، في بيان لها نقلته وسائل إعلام محلية، أن عملية تفكيك هذه الشبكة، تمت بناء على معلومات وفرتها الشرطة الأوربية “أوروبول”، وتحريات وأبحاث قام بها مكتب التحقيقات القضائية بإقليم الأندلس حول حادثة غرق قارب مطاطي في فبراير الماضي وتسبب في مقتل أربعة أشخاص، ما مكن من تحديد هوية عدد من العناصر المنتمية لهذه الشبكة الإجرامية، التي يفوق عدد أفرادها 35 شخصا من جنسية إسبانية، ليتم تعبئة ما لا يقل عن 150 عنصرا تنتمي لمختلف المصالح الأمنية، وإيقاف 20 شخصا يشتبه في تورطهم في القضية، إذ مازال البحث جاريا لإيقاف آخرين في حالة فرار.

كما قامت مصالح الأمن في إطار هذه العملية بإجراء سبع عمليات تفتيش مكنت من حجز خمس قطع من الأسلحة النارية والذخيرة الحية، بالإضافة إلى جهاز لتحديد المواقع، وثلاثة قوارب و150 برميلا يحتوي على 5500 لتر من الوقود، فضلا عن مبالغ مالية نقدية ووثائق مختلفة.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها فرق البحث مع الموقوفين الـ 20، أنهم كانوا يعملون على نقل ضحاياهم، وغالبيتهم من القاصرين المغاربة، الذين يتم استقطابهم من مدن تقع شمال المغرب، إلى ثغر سبتة المحتل قبل نقلهم إلى سواحل الجزيرة الإيبيرية على متن قوارب تتراوح قدرتها الاستيعابية بين 7 و10 أشخاص، مقابل 2500 أورو للشخص الواحد.

وأكدت الشرطة الإسبانية أن جميع المعتقلين في إطار هذه العملية يتسمون بالعنف الحاد، حيث لم يكونوا يترددون في مهاجمة ضحاياهم أو تهديدهم بالأسلحة النارية في حال التأخير، أو عدم دفع الأموال مقابل نقلهم إلى الضفة الأخرى. يذكر أنه إلى غاية نهاية مارس الماضي، بلغ عدد الذين وصلوا إلى شبه الجزيرة الإيبيرية عن طريق الهجرة السرية عبر البحر حوالى 4377 مهاجرا غير شرعي، أكثر من نصفهم نزلوا في جزر الكناري الإسبانية، التي تشهد تدفقا متزايدا للمهاجرين منذ نهاية 2019.

المخنار الرمشي (طنجة)