أصحاب سوابق يستعدون لغزو البرلمان

مدانون بعقوبات حبسية و»كهنة» يبحثون عن أحكام رد الاعتبار من أجل الترشح

يسابق أصحاب سوابق قضائية، و”سحرة” و”كهنة”، بجهة مراكش آسفي، الزمن من أجل الترشح للاستحقاقات المقبلة، بعدما نجح البعض منهم في “حجز” التزكية من أحزاب كانت، إلى وقت قريب، تصنف ضمن الأحزاب الوطنية.

ويبحث أصحاب سوابق عن منافذ من أجل الحصول على أحكام رد الاعتبار، أملا في خوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، والظفر بمقعد بمجلس المستشارين من بوابة المهنيين والمأجورين، التي “ينشط” فيها المال الانتخابي بشكل لافت.

ويسعى سياسيون معروفون بممارسة طقوس “السحرة” و”الكهنة” والشعوذة بإقليم شيشاوة، إلى الظفر بمقعد في مجلس النواب بأي ثمن، بعدما نجحوا في كسب ود وعطف زعماء أحزاب سياسية كان يقام لها ويقعد.

ولجأ أصحاب سوابق قضائية، يرغبون في حجز مقاعد لهم بمجلس المستشارين، إلى مكاتب محامين من أجل الإشراف على ملفات رد الاعتبار، ومباشرة كـــــــل الإجراءات، بما فيها استخراج نسخ من الأحكام القضائية، ودفع الغرامات المحكوم بها لفائدة الخزينة والجمــارك، وتتبع الأبحاث المنجزة بخصوص طالبي رد الاعتبار.

ويأتي في مقدمة الباحثين عن رد الاعتبــار، شخص يتربع على عرش إمبراطورية مالية كبرى تشمل ملاهي ليلية، وشققا مفروشة، سبق أن قضى سنوات في السجن بسبب الاتجار في الذهب الأخضر.

ويعتزم الشخص نفسه، الذي يلقب بالرجل الثامن في مراكش، بعد “سبعة رجال”، الترشح في صنف التجار باسم حزب توفي زعيمه منذ سنوات.

وقالت مصادر حزبية إن الرجل النافذ أنفق أموالا كثيرة خلال حملة التسجيل في اللوائح الانتخابية، وينظم حاليا ولائم انتخابية، يحضرها بعض صقور غرفة مهنية بمراكش وقلعة السراغنة وآسفي، إذ يتم التفاوض معه مبكرا، من أجل التصويت لفائدة لائحته في مجلس المستشارين.

واستعان الباحث عن مقعد في مجلس المستشارين، من أجل حماية مصالحه، بخدمات زبونات بعض الملاهي الليلية المغلقة في ظل حالة الطوارئ، من أجل استمالة الأعضاء المرشحين فوق العادة للفوز عن طريق “التدليك”، وهو أسلوب جديد في شراء ذمم كبار المنتخبين.

وكشفت مصادر “الصباح” أن مــــن بين 13 ملف دعوى تخص رد الاعتبار، المرفوعة أمام الدوائر القضائية، ملف شخص ثان، يتاجر فـــي “النبيذ” ليلا، سبق أن وجهت له اتهامات ثقيلـة، أبرزها إدارة شبكة للدعارة الراقية، وإعداد وكر للوساطة في البغاء.

والشيء ذاته بالنسبة إلى مرشح ثالث يملك محلا لبيع المشروبات الروحية، اعتقل في بداية الحجر الصحي، بعد أن داهم الأمن مطعمه، ووجدوا زبائن يتناولون الخمور، ويلعبون القمار، قبل أن يفرج عنه بعدما قضى عدة أيام رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن الأوداية.

ويطرح العديد من المهتمين بالشأن السياسي والانتخابي بجهة مراكش آسفي، استفهامات كبرى، أبرزها: هل تجمع قبة البرلمان في الولاية المقبلة “السحرة” والمشعوذين، وأصحاب السوابق، وهم الذين سبق أن اجتمعوا وراء قضبان السجن؟ وهل سيشكلون فريقا برلمانيا يعزز الاستثناء في التجربة البرلمانية ببلادنا؟

عبد الله الكوزي