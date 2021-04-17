دعم الأندية السينمائية في المدارس

وقعت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس، والجامعة الوطنية للأندية السينمائية بالمغرب، في الآونة الأخيرة، اتفاقية شراكة وتعاون.

وتهدف الاتفاقية إلى نشر وتعميم الثقافة السينمائية بمختلف المؤسسات التعليمية، والتشجيع على دعم نوادي السينما، والعمل على تقوية مشاهدة الأفلام ذات القيمة الفنية والفكرية والتربوية بين التلاميذ.

وشهد حفل التوقيع حضوربعض ضيوف شرف المهرجان الوطني للفيلم التربوي بفاس، منهم عبدالرحيم المنياري، وعز العرب الكغاط، ومنال الصديقي، إضافة إلى تقديم فقرات فنية متنوعة وتكريم وتوزيع الجوائز على الفائزين في الدورة التاسعة عشرة للمهرجان.

وترأس حفل التوقيع محسن الزواق، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس ورئيس مهرجانها الوطني للفيلم التربوي، وعبد الخالق بلعربي رئيس الجامعة الوطنية للأندية السينمائية بالمغرب، بحضور بعض أعضاء المكتب الجامعي، منهم أمينة الصيباري، نائبة الرئيس، وبوشتى المشروح، المكلف بالعلاقات الخارجية، وعبد العالي لخليطي، المكلف بالشراكات والتعاون.

خالد العطاوي