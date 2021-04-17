تقاضي المحامي لأتعابه من الخصم

المحامون مدعوون إلى ترسيم كل نشاط مهني مشروع يمارسونه بمقتضى مواد تحميهم من الشطط

إن التنصيص في مواد قانون المحاماة المنتظر على قانونية تقاضي الأتعاب من الخصم كلما انتهى الملف بالصلح، هو الحل المريح الذي يمكنه أن يحل هذه المشكلة ويجعلنا نتقاضى أتعابنا من الخصم نقدا أو بالشيك ومنح الخصم توصيلا عن هذه الأتعاب بدون وجل ولا خوف ولا احتياط، وإذا كانت أغلب القوانين العربية والغربية تحكم على المحكوم عليه بأداء جزء من أتعاب خصمه في الحالة التي ينتهي النزاع فيها بحكم قضائي، فكيف لا يستحق المحامي أتعابا من خصم موكله وقد اجتهد في إنهاء النزاع بالصلح قبل الوصول إلى المحكمة أو أثناء جريانها بالمحكمة أو بعد صدور الحكم، بعد اتفاق الأطراف.

لذلك أرى أن المحامين مدعوون أكثر من أي وقت مضى إلى ترسيم كل نشاط مهني مشروع يمارسونه بمقتضى مواد تحميهم من شطط أو كيد بعض الموكلين أو الخصوم. وإذا كان قانون المحاماة في آخر صيغة له في المادة 43 يطلب من المحامي أن يحث موكله على إنهاء النزاع بواسطة الصلح قبل اللجوء إلى المحاكم، وإذا كانت كل مواد المحاماة التي تتكلم عن الأتعاب تقرنها بالموكل، فأعتقد أنه من باب أولى أن يُرسم حق المحامي في تلقي الأتعاب من خصم موكله إذا انتهى النزاع بالصلح بمقتضى المادة 43 من قانون المحاماة بصيغة تدعيمية وتعزيزية أو يتم إغناؤه بمادة مستقلة تُرسي وتُؤسس لأحقية المحامي كلما انتهى النزاع بالصلح من تقاضي الأتعاب أو جزء منها، إما من موكله أو من خصم موكله حسب الاتفاق الذي تم بين الموكل وخصمه، وباشر فيها المحامي إجراءات الصلح ونجح فيها وأبعد ملفا من الملفات كانت المحاكم ستضيفه للملفات الرائجة أمامها وسيكلف بالنظر فيها موظفون وقضاة كُثر وقد يستمر زمن البت فيها أمام المحاكم سنوات تستغرق جهد الإنسان والآلة والإمكانيات، أو أنهاه أثناء عرضه أمام المحكمة بالصلح.

وإذا كانت محاكمنا وأحكامها وقراراتها التي تخرج إلى العلن خالية من مثل هذه المشاكل التي يمكن أن يثيرها تقاضي المحامي للأتـعاب من خصم موكله، فإن هناك دولا أخرى قد وصل فيها النزاع إلى المحاكم وصدرت عنها قرارات تؤكد عدم أحقية المحامي في أن يطلب من خصمه الأتعاب إلا اذا كانت تربطه به وكالة (الطعن رقم 2383 لسنة 64 ق جلسة 29 / 1 / 1995 س 46 ج 1 ص 275 الصادر عن محكمة النقض بمصر ) .

الشيء نفسه ذهبت إليه محكمة التمييز الأردنية في أحد قراراتها حين أكدت على ما يلي :

(وحيث إنه من المستقر عليه فقهاً وقضاء أن الملزم بدفع أتعاب المحاماة هو الموكل وليس الخصم (المدعي أو المدعى عليه) وذلك كما هو مستفاد من المادة 61 من قانون نقابة المحامين والتي لا تجيز للمحامي أن يستوفي الأتعاب من خصم موكله وحيث إن هذا الدفع قد جاء مطلقاً سواء كان الدفع من قبل هذا الخصم أو من قبل أي شخص آخر (تمييز حقوق 977/1998 تاريخ 17/2/99) أن مؤدى ذلك أن استيفاء المدعى عليهما (المميز ضدها) لمبلغ 750 ديناراً من خصم موكلهما يكون بدون وجه أو مسوغ قانوني ومخالف لأحكام المادة 61 المذكورة سابقا، وحيث أن محكمة بداية الكرك بصفتها الاستئنافية توصلت في قرارها المطعون فيه لخلاف ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون.

قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيأة العادية رقم177/2017فصل30/7/.

وهذا القرار أقر عدم أحقية المحامي الأردني من تلقي الأتعاب من خصم موكله، رغم أن المادة 61 من قانون نقابة المحامين الأردنيين لسنة 1971، لم تمنع ذلك بشكل صريح كما يظهر حين أكدت ما يلي: (لا يجوز للمحامي تحت طائلة المسؤولية أن يقبل الوكالة:

1 – عن طرفين متخاصمين في دعوى واحدة.

2 – ضد موكله بوكالة عامة إذا كان يتقاضى عن هذه الوكالة أتعابا شهرية أو سنوية.

3 – ضد شخص كان وكيلا عنه، في الدعوى نفسها أو الدعاوى المتفرعة عنها ولو بعد انتهاء وكالته.

4 – ضد جهة سبق أن أطلعته على مستنداتها الثبوتية ووجهة دفاعها مقابل أتعاب استوفاها منها سلفا.

لذلك على القائمين على شؤون المحامين المكلفين والمدعوين إلى اقتراح التعديلات الممكن إدخالها على قانون المحاماة، أن لا ينسوا إضافة حق المحامي، إذا أنهى النزاع في إطار تصالحي، أن يتقاضى أتعاب الصلح من موكله أو من خصم موكله، حتى لا نفاجأ غدا بقرار قضائي يسير في المنحى نفسه لقرار محكمة النقض المصرية والأردنية.

* محام بهيأة الجديدة