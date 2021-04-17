نافاس: لا فرق بين رونالدو ومبابي ونيمار

حارس سان جيرمان قال إن التصدي لضربة جزاء ميسي شيء استثنائي

قال الحارس الكوستاريكي كايلور نافاس، إنه لا يرى فرقا بين طريقة لعب الفرنسي كيليان مبابي والبرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي نيمار. وأوضح نافاس في حوار مع صحيفة «فرانس فوتبول» الفرنسية، أن تصديه لضربة جزاء ليونيل ميسي، عندما واجه باريس برشلونة في ثمن نهاية العصبة، شيء استثنائي. وعبر نافاس في الحوار نفسه، عن رغبته في البقاء بباريس لوقت أطول، مبرزا أنه سعيد بالفريق ويعيش لحظات ممتعة مع زملائه. في ما يلي نص الحوار:

كيف وجدت باريس ؟

سعيد بوجودي بالعاصمة الفرنسية رفقة عائلتي. تسير كل الأمور بخير رفقة الفريق، وهذا ما نهدف إليه، إلى جانب الاستمتاع بكل لحظة داخل النادي.

وقعت لباريس قبل سنة ونصف، لكن تعطي الانطباع كأنك رفقة الفريق لمدة أطول، ما السر في ذلك ؟

شعرت باهتمام النادي بي منذ يومي الأول بالفريق. تحدثت كثيرا مع المدير الرياضي ليوناردو والطاقم التقني، قبل مجيئي، وساعدني ذلك كثيرا. قررت منذ اليوم الأول لي بباريس أن أقدم كل ما لدي للمجموعة، لكي أبرهن أنني أستحق ثقة الجميع بسان جيرمان.

ما الذي أعجبك في مشروع سان جيرمان ؟

أول شيء هو زملائي الرائعون. هم لاعبون جيدون وأناس لطيفون. يمنحني ذلك راحة أكبر في مستودع الفريق. علاقتي جيدة أيضا بكل العاملين بالنادي، بمن فيهم الرئيس والطاقم التقني. باريس عائلة كبيرة، وهذا يعجبني.

ألم يحاول زيدان الاحتفاظ بك في الريال ؟

كانت فترة صعبة وكان علي اتخاذ قرار معين. عاملني لاعبو الريال والمسؤولون بشكل جيد، وأنا ممتن لهم بذلك. فزنا بكل شيء مع زين الدين زيدان، الذي عاملني بشكل جيد أيضا. طلبت من الله أن يساعدني في مسيرتي، وكانت لي فرصة التوقيع لفريق كبير مثل ريال مدريد.

ما الفرق بين مستودع ملابس الريال وباريس ؟

لا أحب المقارنة، لأن كل لاعب له طريقة تعامله، ولكل مستودع ملابس طريقة خاصة في التواصل. الأهم بالنسبة إلي هو الاستمتاع بكل لحظة، وتحقيق أكبر عدد من الألقاب.

ألا ترى أنك وجدت عائلة جديدة بباريس، خاصة بوجود لاعبين كثر يتحدثون الإسبانية ؟

كونا مجموعة رائعة رفقة اللاعبين الذين يتحدثون الإسبانية. اللمسة اللاتينية تمنح متعة خاصة بمستودع ملابس الفريق، وبالتالي تساعد المجموعة على العطاء الجيد في الملعب. هناك أيضا لاعبون من جنسيات مختلفة، والأهم بالنسبة للفريق هو أن نتواصل جميعا. لدي علاقة جيدة مع الجميع، وأحببت دائما اكتشاف ثقافات جديدة رفقة زملائي.

كيف هي علاقتك بلاعبين لم تتعرف عليهم في السابق، مثل بريسنيل كيمبيمبي وماركو فيراتي ؟

نضحك كثيرا مع كيمبيمبي، ويحب الاستماع للموسيقى في مستودع الملابس. شرف لي أن أكون رفقة هؤلاء اللاعبين الرائعين. لم أكن أربط علاقة مع فيراتي سابقا، لكنني كنت أعلم أنه لاعب استثنائي. إنه إنسان رائع أيضا.

هل تقومون بأشياء كثيرة خارج الملعب ؟

نجتمع على مائدة الطعام كثيرا، رفقة عائلاتنا. بغض النظر عن عملنا لاعبين، لكننا أيضا آباء ولدينا عائلات يجب الاعتناء بها. لدينا حياة خارج الملاعب.

هل زرت باريس رفقة زوجتك وأبنائك ؟

لم يكن لدينا وقت كاف في الفترة الحالية، بسبب الظروف الصحية، لكن تمكنا من اصطحاب أبنائنا إلى «ديزني لاند» وأحببنا المكان كثيرا. استمتعنا أنا وزوجتي أكثر من الأطفال ! زرنا أيضا «برج إيفل» ونحب أزقة باريس الجميلة. إنها عاصمة الحب. نتمنى أن نكتشفها أكثر فأكثر في المستقبل.

تابعنا كيف يتكلم مبابي الإسبانية في فيديو مع طفل مريض، هل تتحدث معه بالإسبانية؟

هناك لاعبون كثر يتكلمون الإسبانية في الفريق، وبالتالي فباقي اللاعبين تعلموا بعض الكلمات منا. نساعدهم على تكوير مهاراتهم اللغوية بالإسبانية.

هل سألك مبابي عن الريال ؟

لم يسألني. سألني حول مساري ولكن لم يتطرق قط لريال مدريد.

انتداب ماوريسيو بوتشيتينو مدربا للفريق، سيعزز الحضور اللاتيني بالفريق، ماذا سيغير ذلك في المجموعة ؟

رغم أن هذه القرارات تأتي من الإدارة، لكننا نقبلها ونكون دائما مستعدين للتضحية من أجل المدرب. يتمنى كل اللاعبين العمل في بيئة جيدة، لكي نضمن التطور، وهذا ما يحدث في باريس. يجب فقط انتظار قليل من الوقت.

مررت بفترة صعبة بالدوري الفرنسي، كيف تجاوزتها ؟

المرور بفترة صعبة أمر عاد. يحدث ذلك في كل الفرق، وخاصة في هذا الموسم الاستثنائي. أنهينا الموسم الماضي متأخرا، مع نهاية عصبة أبطال أوربا أمام بايرن ميونيخ. لم نحصل على وقت كاف للراحة وعدنا سريعا للتداريب، ولم يكن ذلك عاديا، لا بالنسبة للاعبين ولا للمدرب. لا أسعى لتقديم مبررات، لكن نحن نعمل بجد من أجل العودة لمستوانا الحقيقي مع تسلسل المباريات.

فزت بثلاثة ألقاب لعصبة الأبطال مع الريال، ما السر في ذلك؟

لا يوجد سر في كرة القدم. العمل وبذل جهد كبير هو السبيل لتحقيق أهدافك، بالإضافة إلى التحلي بالرغبة الكافية.

ما هي النصيحة التي تقدمها لزملائك بباريس من أجل الذهاب بعيدا في عصبة الأبطال ؟

أقول لهم قبل كل مباراة بأن يستمتعوا على أرضية الملعب، وأن يتحلوا بالجدية الكافية، والتفكير في الفوز ولا شيء غير ذلك.

هل فعلا كانت مسيرة باريس الموسم الماضي في العصبة سهلة ؟

من يقول ذلك يقلل من قيمة الفرق التي واجهتنا، والتي تعذبت للوصول إلى الأدوار المتقدمة. تمكنوا من الوصول إلى ما وصلوا إليه، بفعل قوتهم وتفوقهم على الفرق الأخرى.لا نربح المباريات بالتاريخ، ولكن بعطاء اللاعبين في الملعب.

هل ترى أن نهاية العصبة الموسم الماضي شكلت تحولا في مسار سان جيرمان ؟

صحيح أن الفريق دخل التاريخ في تلك المباراة، لكن كنا نرغب في تحقيق اللقب. لم يكن الوصول للنهائي كافيا بالنسبة إلينا، لكننا خسرنا المباراة. إذا أردنا التتويج بلقب العصبة هذا الموسم، يجب أن نكون أكثر قوة.

ماذا كان ينقص الفريق في ذلك النهائي ؟

أضعنا فرصا عديدة. لعبنا أيضا مع فريق قوي وكبير. اليوم لدينا رغبة كبيرة في الوصول مجددا للمباراة النهائية، والفوز بها هدية لجمهور باريس، وكتابة تاريخ جديد للنادي.

فزتم على برشلونة في «كامب نو» (4-1)، لكن في الإياب تعادلتم بملعبكم (1-1) ما سبب ذلك ؟

الأهم كان تحقيق التأهل للدور الموالي. لا أحب الحديث عن الماضي. ما يهمني اليوم هو أننا تأهلنا.

هل تصديك لضربة جزاء ميسي كانت فارقة في تأهلكم ؟

نعم لأنها أتت في وقت مهم في المباراة، وكنا نرغب في منعهم من التسجيل في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول. لم نشأ أن نرفع من ثقتهم في الشوط الثاني. أنهينا الشوط الأول بهدف لمثله، وساعدنا ذلك على المضي قدما في التعامل بشكل أفضل مع الشوط الثاني، وتحقيق التأهل في النهاية.

التصدي لضربة جزاء ميسي، هل تستحق لقبا لوحدها ؟

لا يمكن إيقاف ضربات جزاء ميسي يوميا، وبالتالي فإنه شيء استثنائي. يجب أن نكون جاهزين في الوقت المناسب.

تواجهون بايرن ميونيخ في ربع النهاية، كيف ستتجاوزوهم ؟

لا يمكن أن نرتكب أخطاء أمام فريق مثل بايرن. يجب أن نثبت حضورنا، وأنا متقائل بالتفوق عليهم، لأننا نملك الإمكانيات لذلك.

لعبت مع كريستيانو رونالدو ومبابي ونيمار، ما الفرق بينهم ؟

إنه لاعبون رائعون، ولا يمكنك التنبؤ بما سيفعلونه في الحركة الموالية.

بما أنك حارس مرمى، من هو أخطر لاعب من بين هؤلاء الثلاثة ؟

لا يمكن أن نقارن بينهم. إنهم لاعبون رائعون جميعا وشرف كبير لي أن ألعب رفقتهم.

نوير اعتبر لسنوات الأفضل في العالم، من هو في نظرك أفضل حارس مرمى حاليا ؟

هناك حراس مرمى كثر في العالم جيدون. يصعب الاختيار بينهم.

في السابق كان هناك حارس واحد يتقدم على البقية، اليوم الكل في مستوى واحد، ما تفسيرك لذلك ؟

هناك اليوم خمسة أو ستة حراس من المستوى العالي في العالم، ولا يمكن الاختيار بينهم. إنه أمر جيد بالنسبة لمحبي كرة القدم.

لديك 34 سنة، هل ستنهي مسيرتك في باريس ؟

لا يمكنني التنبؤ بالمستقبل. أنا سعيد بباريس وسأبقى هنا إلى أن يرى المسؤولون أمرا آخر. أريد أن ألعب لوقت أطول لباريس، لأنني أشعر بأن لياقتي جيدة ونفسيتي رائعة.

ترجمة: العقيد درغام

في سطور

الاسم الكامل: كايلور نافاس

تاريخ ومكان الميلاد: 15 دجنبر 1986 بسان إيسيدرو بكوستاريكا

طوله: 185 سنتمترا

جنسيته: كوستاريكية

مركزه: حارس مرمى

تلقى تكوينه في ديبورتيفو سابريسا الكوستاريكي

الفرق التي لعب لها: ألباسيتي وليفانتي وريال مدريد بإسبانيا

يلعب لباريس سان جيرمان الفرنسي منذ 2019

لعب 92 مباراة دولية مع منتخب كوستاريكا

ألقابه: كأس العالم للأندية (4) والسوبر الأوربي (1) وعصبة أبطال الكونكاكاف (1) وعصبة أبطال أوربا (3) والدوري الكوستاريكي (2) والدوري الإسباني (1) والدوري الفرنسي (1) وكأس فرنسا (1) والسوبر الإسباني (1) وكأس الرابطة الفرنسية (1) وكأس السوبر الفرنسي (1)