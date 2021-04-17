مورينيو يخطط لخطف حكيمي

عبر جوزي مورينيو، مدرب توتنهام الإنجليزي عن رغبته القوية في الاستعانة بخدمات أشرف حكيمي، الدولي المغربي، والمحترف بأنتر الميلان الإيطالي، بداية من الموسم المقبل.

وأفادت مصادر إنجليزية، أن حكيمي بات مطلوبا بقوة في الدوري الإنجليزي، بعد تألقه الملفت مع الأنتر هذا الموسم، إذ أبدت كل من مانشستر يونايتد وأرسنال وتوتنهام رغبتها في التعاقد معه.

وحسب تقارير إعلامية، فإن القيمة التسويقية للاعب حكيمي حاليا، والمحددة في 50 مليون أورو، لن تشكل أي عائق بالنسبة إلى الأندية الإنجليزية، علما أن الأنتر جلبه من ريال مدريد بمبلغ 40 مليون أورو في الموسم الماضي، وفق عقد يمتد خمس سنوات.

ويعترض أنطونيو كونتي، مدرب أنتر ميلان على رحيل حكيمي، سواء إلى إنجلترا، أو إلى أي ناد آخر، لما يقدمه من أداء مبهر في جميع المباريات، آخرها «الأسيست» الرائع، الذي أهدى من خلاله الفوز لفريقه أمام كالياري، الأحد الماضي، لحساب الجولة 30 من منافسات «الكالشيو».

وأثنى الأنتر على لاعبه حكيمي بعد مساهمته في انتزاع ثلاث نقاط، ونشر صورة «الأسيست» عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، والذي سجل منه زميله ماتيو دارميان الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 77.

ع. ك