بانوراما
براونيز بالبرتقال
وصفة الشيف أفشكو
المقادير
200 غرام من الشوكولاتة السوداء
70 غراما من الدقيق
القليل من الملح
70 غراما من السكر الأبيض
100 غرام من السكر البني
150 غراما من الزبدة
30 غراما من بودرة الكاكاو
150 غراما من البيض
3 غرامات من بودرة الفانيلا
شرائح البرتقال
طريقة التحضير
نضع في إناء العجانة الكهربائية، الزبدة، ونضيف السكر الأبيض والبني والقليل من الملح والفانيلا، ثم نمزج جيدا. في المرحلة الموالية نضيف البيض بشكل تدريجي، مع الاستمرار في المزج. نضيف الكاكاو والدقيق بالتدريج، ثم نضيف الشوكولا السوداء، حتى نحصل على خليط مثل الكريمة. نضع الخليط في قالب كيك، ونحاول توزيعه على سطح القالب بشكل متساو، ثم نضع فوق الخليط شرائح البرتقال. ندخل قالب الكيك إلى الفرن مسخن على درجة حرارة 180. يمكن تزيين البراونيز بالسكر الصقيل او حسب الرغبة.