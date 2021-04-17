براونيز بالبرتقال

وصفة الشيف أفشكو

المقادير

200 غرام من الشوكولاتة السوداء

70 غراما من الدقيق

القليل من الملح

70 غراما من السكر الأبيض

100 غرام من السكر البني

150 غراما من الزبدة

30 غراما من بودرة الكاكاو

150 غراما من البيض

3 غرامات من بودرة الفانيلا

شرائح البرتقال

طريقة التحضير

نضع في إناء العجانة الكهربائية، الزبدة، ونضيف السكر الأبيض والبني والقليل من الملح والفانيلا، ثم نمزج جيدا. في المرحلة الموالية نضيف البيض بشكل تدريجي، مع الاستمرار في المزج. نضيف الكاكاو والدقيق بالتدريج، ثم نضيف الشوكولا السوداء، حتى نحصل على خليط مثل الكريمة. نضع الخليط في قالب كيك، ونحاول توزيعه على سطح القالب بشكل متساو، ثم نضع فوق الخليط شرائح البرتقال. ندخل قالب الكيك إلى الفرن مسخن على درجة حرارة 180. يمكن تزيين البراونيز بالسكر الصقيل او حسب الرغبة.