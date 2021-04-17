شريهان: أنتظر لحظة العودة

وجهت الفنانة شريهان رسالة مؤثرة إلى جمهورها الذي دعمها منذ غيابها سنة 2002، إثر أزمتها الصحية الصعبة، وقالت إنها تنتظر لحظة العودة لإمتاع هذا الجمهور بفارغ الصبر.

ونشرت شريهان الرسالة عبر حسابها على “فيسبوك” وموقع “تويتر” وقالت “أنا بعيش لحظة إنسانية صادقة، لحظة انحناءة شكر من قلبي وعمري لكم جميعا ودون ترتيب ولا استثناء، لحظة انتظرتها كثيرا لرد جميل في رقبتي من شتنبر 2002، مشاعري كلها متلخبطة لكن سعيدة”.

وستطل شريهان على جمهورها عبر حملة إعلانية كبرى سيتم تقديمها بشكل استعراضي على غرار فوازير رمضان، وبمشاركة فرقة راقصة سبق وأن شاركت مع شريهان في تصوير مسرحيتها “كوكو شانيل” التي لم تعرض بعد.

السعدني ينسحب من “كله بالحب”

أعلن الفنان أحمد السعدني انسحابه نهائيا من بطولة العمل “كله بالحب” الذي وصفه ب “المهزلة”، مؤكدا تقدمه بشكاية إلى نقيب المهن التمثيلية للحفاظ على حقوقه لدى الشركة المنتجة بعد إخلالها بكل ما تم الاتفاق عليه في التعاقد بينهما.

وجاءت خطوة السعدني من خلال تدوينة نشرها على حسابه على “فيسبوك”، كتب فيها “أعلن بشكل رسمي انسحابي من المسلسل (المهزلة) وتقدمي بشكاية رسميه للنقيب الدكتور أشرف ذكي ضد شركة الإنتاج للخرق الواضح للعقد الموقع مع الشركة متمسكا بكافة حقوقي المادية وآسف للإزعاج مره أخرى ورمضان كريم”.