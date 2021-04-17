“الماضي لا يموت 2” على “الأولى”

سيكون مشاهدو القناة “الأولى”، اليوم (الخميس)، على موعد مع حلقة جديدة من مسلسل “الماضي لا يموت” في موسمه الثاني، من إخراج هشام الجباري.

ويعتقد سعد الغالي، بطل المسلسل في الجزء الثاني، وعائلته أنهم خرجوا من دائرة الانتقام التي أقحموا فيها. فبعد اعتقال أمين وولادة رحمة، ابنة أنجبها من راضية، يغادر أسرة أفراد الغالي البيضاء ويستقرون في منزلهم بالبادية وكلهم أمل في إيجاد الراحة والحياة الهادئة بعد مسلسل طويل من المآسي والجراح، إلا أن هذا الوضع لن يستمر طويلا، إذ أن مأساة جديدة ستطرق بابهم مجددا، ويتعلق الأمر بمقتل راضية واختفاء رحمة.

فكيف سيجد سعد الغالي حفيدته؟ وهل سيستطيع سعد التحالف مع أمين ابنه الذي خانه في السابق؟ وهل سيثق أمين بدوره في والده الذي تخلى عنه في الماضي؟ و هل سيجدان طريقة للتحالف لإنقاذ روح طفلة بريئة؟

وتشارك في المسلسل مجموعة من الأسماء، منها رشيد الوالي وفاطمة خير وأمين الناجي وفاطمة الزهراء بناصر وأحلام الزعيمي وسعيد آيت باجة وناصر أقباب.

إ. ر