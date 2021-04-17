سلطات سبتة تمنع العشاء والتراويح

قررت الحكومة المحلية بسبتة المحتلة إغلاق جميع مساجد المدينة خلال شهر رمضان ، مباشرة بعد صلاة المغرب إلى غاية الساعة السادسة صباحا من اليوم الموالي، تماشيا مع قرار فرض حظر التجوال الليلي، الذي تم تمديده مدة أسبوعين ابتداء من الأحد الماضي، لتفادي التجمعات التي قد تساهم في تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد بالمدينة.

وأوضحت مصادر “الصباح” أن الحكومة السبتاوية أكدت لممثلي الشأن الديني بالثغر المحتل، أن القرار اتخذ بالنظر إلى خطورة الوضع الوبائي بالمدينة، الذي عرف تدهورا لافتا للانتباه في الأسابيع الأخيرة، وعللت تخوفها من أن تتحول المساجد إلى بؤر لتفشي الفيروس، خاصة أن شهر رمضان يشهد توافدا كبيرا للمصلين من الرجال والنساء والأطفال، ويستحيل معه ضمان شروط التباعد الاجتماعي ومسافة الأمان، خاصة في صلاة التراويح.

وأوضحت المصادر نفسها، أن اللجنة الإسلامية بالمدينة المحتلة وافقت على الإغلاق، الذي يشمل 33 مسجدا بالمدينة، حتى لا تتحول المساجد إلى بؤر لتفشي وباء فيروس “كوفيد 19” بين جموع المصلين، خاصة أن تطبيق مفاهيم الابتعاد الاجتماعي، بما فيها طريقة دخول المسجد والخروج منه، وتعقيم المصاحف، والوضوء في المراحيض وغيرها من الإجراءات، هي ضوابط يصعب الالتزام بها في شهر رمضان، ما يجعل الفترة “محفوفة بالمخاطر”.

المختار الرمشي (طنجة)