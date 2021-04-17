لمنور ضحية رامز جلال

وقعت المغنية المغربية أسماء لمنور، ضحية الفنان رامز جلال من خلال برنامجه الجديد “رامز عقلو طار”، الذي يبث على قنوات “إم بي سي”.

وظهرت لمنور ضمن الفيديو التشويقي للبرنامج، لتؤكد من خلال تدوينة على “إنستغرام”، أنها من بين النجوم ضحايا برنامج رامز جلال، الذي صور داخل مدينة للألعاب في السعودية.

وأكدت لمنور مشاركتها من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “إنسنغرام”، قائلة “دعيتك لله يا رامز ويا ربي الحلقة ديالي تكون ليلة سبعة وعشرين ما يشوفني حد عواشركم مبروكة ورمضان كريم وكل عام وأنتم بخير”، قبل أن تضيف لمنور “للي ضحك عليا نبلوكيه والتلفزة تخسر ليه والحريرة توحل ليه”.

وفي سياق متصل، ظهر في البرومو أبرز ضيوف رامز جلال، منهم رمضان صبحي ودينا الشربيني وأحمد سعد وسمية الخشاب وويزو وجميلة عوض وملك قورة ونسرين طافش وإسلام إبراهيم ومحمد هنيدي وأحمد مالك ورحاب الجمل ومحمود جنش وحمو بيكا ومحمد عبدالرحمن.

إ.ر