مهاجرة في حضن ثلاثة رجال

زوجات لأكثر من رجل2

مغربيات جمعن بين زوجين في الآن نفسه، وبعقود قانونية استعملن لاستخراجها، وثائق مزورة بتواطؤ أطراف أخرى. تحدين عن جهل أو بدونه، القانون والشرع، وغلبن عاطفتهن ومودتهن المتدفقة، على كل الأعراف والتقاليد والقوانين. انجرفن وراء الشهوة، فسقطن في ورطة لم يخرجن منها، إلا بحلول ترقيعية وضعتهن في ما هو أخطر، بعد اعتقالهن ومحاكمتهن والحكم عليهن بعقوبات سالبة لحريتهن.

حميد الأبيض (فاس)

بعادعت جهلها بالقانون للهروب من المسؤولية

لم تنكر عاملة مغربية مهاجرة بإسبانيا، في عقدها الثالث، أثناء استنطاقها تمهيديا، جمعها بين زوجين في الآن ذاته وبعقدين رسميين. استعملت ادعاء الجهل بالقانون، سلاحا لصد تهمة تدري مسبقا عقوبتها المشددة، موازاة مع تحركات عائلتها الحثيثة بحثا عن وسائل تخفيفها نسبيا، بما في ذلك الحصول على تنازل الزوج المشتكي عن شكايته/ سبب تحريك المتابعة ضدها.

طيلة جلسات محاكمتها بعد إيداعها جناح النساء بسجن بوركايز، كانت مطأطأة الرأس لا ترفعه إلا نادرا لإلقاء نظرة عامة على حضور القاعة، بحثا عن قريب متضامن رؤوف لحالها، متحينة أي فرصة لرسم بسمة مكبوتة، كلما تقاطعت الأعين في نظراتها المتمعنة مع أحدهم جالسا وسط جمهور نسبة منه فضوليون ولجوا القاعة لتتبع ملفها بعدما ذاع صيته إعلاميا.

التوصل بغير حق إلى تسلم وثيقة إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة والنصب والاحتيال… جنح سطرتها النيابة العامة وحوصرت بها من قبل المحكمة وعقوبتها تعي شدتها، رغم محاولتها رسم خارطة طريق تخفيفها. اعترفت بكل شيء إلا نصبها على شاب وعدته بالتهجير للعمل بالخارج مقابل ملايين السنتيمات، قبل تبخر حلمه بمرور الأيام. هذه الحقيقة زكاها زوجها الثاني.

رافع الدفاع والنيابة العامة، وحجز الملف للتأمل بعد أسبوع من مناقشته. والحكم رسم ملامح الفرح على وجوه قريباتها اللائي دعين لها بالفرج طيلة مدة مناقشة ملفها، ولم يتوانين في تحيتها وتجديد الدعاء أثناء مغادرتها القاعة من باب فرعية جانبية.

6 أشهر حبسا نافذا أدينت بها المهاجرة الثلاثينية الأم لطفلة من زواجها الأول، والحامل بجنين وحدها العالمة بأبيه، المعتقلة أواخر دجنبر 2019 بعد ساعات من عودتها لأرض الوطن لزيارة عائلتها دون أن تدري أن مذكرة بحث حررت في حقها بناء على شكاية تقدم بها زوجها الثاني، بعدما اكتشف ارتباطها بالثالث بعقد نكاح استعملت وثائق مزورة لاستخراجه.

أحيلت المتهمة على قاضي التحقيق بابتدائية فاس الذي طوى ملفها في أول جلسة، فيما ناقشت المحكمة ملفها في ثالث جلسة بعد إدراجه أمامها بعد شهر من اعتقالها. والمحكمة استمعت إليها وللزوجين وضحية نصبت عليه في 8 ملايين سنتيم قال زوجها الثاني إنها تسلمتها بحضوره بمنزلهما دون أن تفي بوعدها له بتوفير عقد عمله بعد تهجيره إلى الديار الإسبانية.

قبل ثلاث سنوات تزوجت المتهمة من مغربي مستقر بإسبانيا، وأثمر زواجهما طفلة، قبل أن تطفو المشاكل على سطح عشهما الزوجي وينفصلا رسميا لعجزهما على التحكم في ارتفاع منسوب قلقهما وغضبهما. حينئذ عاشت أياما وحيدة قبل ارتباطها بزوج ثان بعقد قانوني، لم يكن إلا مغربيا آخرا مهاجرا. لكن علاقتهما لم تكن على ما يرام منذ بدايتها.

عوض أن تلجأ لطلب الطلاق والانفصال الودي، اختارت حلا أكثر تعقيدا بعدما تعرفت على مهاجر آخر. لم تخبره بعد اتفاقهما على الزواج، بأنها ما زالت في عصمة الثاني. واستخرجت وثائق مزورة ادعت فيها أنها مطلقة، وارتمت في حضنه دون أن تدري أن الحقيقة ستنكشف في يوم من الأيام، إلا بعدما وجدت نفسها في قبضة الضابطة القضائية بعد عودتها لأرض الوطن.