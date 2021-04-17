ربطت بالحبل لأنني “زوهري”

عاجل… بقلب مفتوح 2

يعتبر عبد الإله عاجل، واحدا من ألمع الأسماء في عالم التمثيل والإخراج المسرحي، كما اقترن اسمه بعدة أعمال ناجحة مازال الجمهور يتذكرها رغم مرور سنوات على تقديمها. في الحلقات التالية نقلب صفحات من ذاكرة الفنان عبد الإله عاجل، الذي يتحدث عن طفولته ومحطات مختلفة من حياته المهنية والخاصة ليحكي عن مجموعة من الأسرار والخبايا، التي يكتشفها قراء “الصباح” للمرة الأولى.

أمينة كندي

تناولت أفخاذ الضفادع و”الجراد” المقلي

عاش عبد الإله عاجل طفولته مختلفة عن إخوانه وكذلك الأطفال في السن نفسه، إذ كان يحرم من اللعب خارج المنزل، في الوقت الذي يسمح لجميع إخوانه بالقيام بذلك حتى لو تعلق الأمر بتجاوز الموعد المحدد لرجوعهم.

مازال عبد الإله عاجل يتذكر جيدا أنه في سن ست سنوات كان يمنع من الخروج من المنزل للعب رفقة إخوانه وباقي أبناء الجيران، كما لم يسمح له بذلك إلا حين بلغ سن الحادية عشرة.

“كنت أربط بالحبل لصد أي محاولة مني للهروب خلسة من البيت من أجل اللعب مع أقراني، لأنني كنت زوهري”، يحكي عبد الإله، الذي كان يشعر بألم نفسي كبير بسبب خوف عائلته من اختطافه.

استسلم عاجل للأمر الواقع بعد أن شعر بيأس كبير نتيجة رفض طلبه بعد إلحاح مستمر منه، لكنه مقابل ذلك كان يدافع عن نفسه بطريقته الخاصة.

“كان انتقامي جميلا وهادئا، إذ بمجرد فك الحبل عن جسمي كنت لا أتوانى عن أكل ما تم إخفاؤه عن أنظار أفراد العائلة من تمر أو حلويات في انتظار حلول ضيف معين…”، يحكي عبد الإله عاجل، مشيرا “ذات مرة فاجأت والدتي وزوجه أبي بتناول طبق حلويات وسلطة تم تحضيرها مسبقا… فبعد رغبتهما في تقديمها للضيوف لقاو الله كريم”.

ورغم أن عبد الإله عاجل حرم من اللعب خارج المنزل في السنوات الأولى من عمره، إلا أن تلك الفترة كان لها وقع إيجابي، موضحا “استفدت كثيرا من بقائي بمفردي، فذلك ساعدني كثيرا على التأمل والسفر عبر الخيال، كما كنت أفكر في كثير من الأدوار التي يمكن أن أتقمصها بعد ذلك”.

تميزت طفولة عبد الإله عاجل بحبه لاكتشاف كل ما حوله، إذ كان لا يفوت فرصة الخروج رفقة والده من أجل القيام بجولة سواء بحي الحبوس أو المناطق المجاورة.

مازالت ذكريات مرافقة عبد الإله لوالده رفقة إخوانه لالتقاط صور ب”استوديو ميهة” عالقة بذهنه، خاصة أن الأمر كان يتعلق باستوديو في الشارع يعمل بآليات بسيطة تتكون من كرسي وآلة تصوير وغطاء أسود يضعه المصور فوق رأسه لأخذ صور لزبائنه مقابل درهم واحد.

وكانت من أكثر الفضاءات التي ينتظر عبد الإله عاجل موعد زيارتها رفقة والده بفارغ الصبر هي سوق البلدية، حيث كان يتوجه كثير من سكان البيضاء للاستمتاع بتناول أطباق متنوعة أو لاقتناء “الكرعين” و”الدوارة” ولحم الجمل و”كفتة العود”.

وكان أهم ما يميز الفضاء، بالنسبة إلى عبد الإله عاجل ويجعله يشعر بمتعة كبيرة لارتياده هو فن “الحلقة”، حيث كان يقدم مجموعة من رواده عروضا في الهواء الطلق مثل “خليفة” و”الحسناوي” و”نعينيعة”.

ومن بين الذكريات التي طبعت طفولة عبد الإله عاجل أنه كان يشعر بسعادة كبيرة حين يشتري الجراد المقلي، موضحا “كان سعر الحبة الواحدة من الجراد ريال واحد فقط، وطعمه لذيذ جدا شبيه بطعم أفخذه الضفادع التي تناولتها رفقة أجانب سنوات بعد ذلك ضمن طبق بايلا لم أكن على علم مسبق أنها من بين مكوناته”.