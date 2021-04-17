المملحات والسكريات تزيد حدة العطش

العياشي شدد على ضرورة شرب الكمية الكافية من الماء بشكل متقطع

كشف نبيل العياشي، اختصاصي في التغذية وعلم الحمية، بعض فوائد الصوم، مؤكدا أن رمضان فرصة لتنقية الجسم من السموم. وقدم العياشي في حوار أجرته معه “الصباح”، بعض النصائح لتجنب الإحساس بالعطش خلال ساعات الصوم، منها تجنب الافراط في استهلاك المملحات والسكريات، قبل أن يؤكد أن التعرض المباشر لأشعة الشمس من أسباب الإحساس بالعطش. في ما يلي تفاصيل الحوار:

> ما هي أهمية الصوم للجسم؟

> يعتبر رمضان من الأشهر المهمة في السنة، إذ يجب أن يستغل أحسن استغلال، للاستفادة من فوائد الصوم. ومن النقط التي ينصح بأخذها بعين الاعتبار، الحرص على اتباع نظام غذائي صحي، وهو الأمر الذي يمكن من الصوم في أحسن الظروف ودون مشاكل صحية. كما أن رمضان فرصة من أجل تنقية الجسم والتخلص من السموم، وأيضا من أجل ضبط نسبة السكر في الدم، وضبط الضغط الدموي. ويمكن استغلال رمضان للتخلص من الوزن الزائد، وتجديد خلايا الجسم. لكن وبسبب بعض العادات الغذائية، يفشل بعض الأشخاص في الاستفادة من الفوائد المهمة للصوم، والأكثر من ذلك، قد يعانون مشاكل صحية بسبب تلك العادات الغذائية.

> ما هي أسوأ العادات الغذائية التي تؤثر على الجسم خلال رمضان؟

> يحرص البعض من أجل تجنب الاحساس بالجوع، على تناول كميات كبيرة من الطعام خلال ساعات الإفطار، وأن تصل عدد الوجبات الغذائية، إلى ثلاث، وهو أكبر خطأ يمكن أن يقع فيه الصائم، باعتبار أن تناول الأكل بعد الإفطار يجب أن يكون بطريقة عقلانية وبكميات قليلة، لتجنب المشاكل الصحية الكثيرة التي يمكن أن تترتب عن الإفراط في الأكل.



> كيف يمكن تجنب العطش خلال ساعات الصوم؟

> يتجنب الكثير من الأشخاص، سيما خلال الأشهر التي يتزامن فيها رمضان مع الفترة التي تشهد فيها درجة الحرارة ارتفاعا، الإحساس بالعطش خلال ساعات الصوم، من أجل ذلك، ينصح باتباع بعض النصائح لتحقيق ذلك، منها الحرص على شرب الكمية الكافية من الماء بعد الإفطار بشكل متقطع، إذ لا ينصح بشربه مرة واحدة، على ألا تقل الكمية عن لترين من الماء يوميا. والنصيحة المهمة لتجنب العطش، هي التقليل ما أمكن من الأغذية المملحة وملح الطعام، والشيء ذاته بالنسبة إلى السكريات، سيما السكر الأبيض، باعتبار أنها تزيد من حدة العطش خلال ساعات الصوم.

ومن بين النصائح أيضا، الحرص على عدم التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر، خلال ساعات الصوم، أو القيام بمجهودات بدنية كبيرة. وفي هذا الصدد، يمكن التأكيد أن الوقت المثالي لممارسة الرياضة في رمضان، هو قبيل أذان المغرب، بوقت قليل، وهو الأمر الذي يساعد بشكل كبير على التخلص من الدهون، وتجنب الإحساس بالعطش لمدة طويلة، مع الحرص على الاستحمام مباشرة بعد العودة إلى المنزل.

أجرت الحوار: إ . ر