الصين تشكك في فعالية لقاحاتها

باعت منها ملايين الجرعات في العالم وأطلقت تجارب سريرية لتصنيع لقاحات مشابهة لـ «فايزر» الأمريكية

شككت الصين، للمرة الأولى، في فعالية لقاحاتها ضد “كورونا”، بعد أن اعترف واحد من كبار علمائها، نهاية الأسبوع الماضــــي، بضعف مقاومتهـــا نسبيا للفيروس، مقارنة باللقاحات التي اعتمدت تقنية مرسال الحمض النووي الريبوزي (آرين ميساجي)، مثل لقاح “فايزر بيونتيك”.

وأكد جاو فو، مدير المركز الصيني للسيطرة والوقاية من الأمراض، في ندوة صحافية عقدها بتشنغدو، أن اللقاحات الصينية “لا تتمتع بمعدلات حمايــــة مرتفعة للغاية”، مشيرا إلى أن الحكومة الصينية تدرس إمكانية مزجها من أجل تعزيز قوتها.

وقال “ندرس رسميا هذا المقترح قبل تعميمه على حملاتنا التلقيحية واستخدامه لتحصين مختلف الفئات”، علما أن خبراء منظمة الصحة العالمية، أكدوا سابقا سلامة وفعالية اللقاحات الصينية ضد الفيروس حين تظهر الأعراض على المريض، لكنهم شددوا على ضرورة توفيـــر بيانات أخرى تتعلق بالمسنين والأشخاص، الذين يعانون أمراضا مزمنة.

ويعتبر هذا الاعتراف النادر، من قبل أكبر مسؤول في مجال مكافحة الأمراض في الصين، سابقة من نوعها، يدحض جميـــع مجهــــودات الحكومــــة الصينيــــة، التي لا تنفك تتحدث عن مزايا اللقاحات، التي تصنعها من خلال زرع فيروس ميت لتحفيز عمل الأجسام المضادة، والتي توزع ملايين الجرعات منها، إلى العديد من بلدان العالم، في الوقت الذي تثار الشكوك حول فعالية اللقاحات المنافسة، خاصة الأمريكية.

من جهته، صرح مسؤول آخر بالمركز نفسه، أن خبراء صينيين يعملون على تصنيع لقاحات تعتمد تقنيات الحمض النووي الريبوزي، على غرار اللقاحات الأمريكية، مضيفا أنها دخلت مرحلة التجارب السريرية، دون أن يحدد موعدا معينا لبدء استعمالها.

ويعمل العديد من العلماء والخبراء، من مختلف أنحاء العالم، على مزج اللقاحات لمحاولة تعزيز وتقوية فعاليتها، وهو ما قامت به بريطانيا مثلا، حيث يدرس الباحثون إمكانية الجمع بين “فايزر بيونتيك” و”أسترازينيكا” في لقاح واحد.

وأثبتت الأبحاث أن اللقاحات الصينية، لا تتجاوز فعاليتها في مقاومة الفيروس، 50 في المائة، في الوقت الذي أثبتت اللقاحات الأمريكية فعالية تصل إلى أكثر من 90 في المائة.

وهو المعطى الذي أكده الناطق باسم “سينوفاك”، حين اعترف بأن مستويات فعاليـــة اللقـــاح الـــذي تصنعــــه الشركــــة الصينية التابعة للقطاع الخاص، مختلفة، وليست مستقرة، مشيرا إلى أن الأمر قد تكون له علاقة بسن الأشخاص المشاركين في الدراسة أو بسلالة الفيروس، أو بعوامل أخرى لم يتم الكشف عنها بعد.

كما تحدث في تصريح له عن إمكانية اللجوء إلى تقنية الحمض النووي الريبوزي، لما قد تكون لها من فوائد مهمة على الإنسانية.

نورا الفواري