تاركيست بدون مركز لتسجيل السيارات

عبر رؤساء ثلاث جماعات ترابية لتاركيست وكتامة وبني بوفراح بإقليم الحسيمة، وممثلو أرباب مؤسسات تعليم السياقة وكذا فعاليات المجتمع المدني بالمناطق نفسها، عن معاناة السكان بهذه الجماعات، بسبب غياب مركز لتسجيل السيارات.

وأكد المعنيون بالأمر في رسالة موجهة إلى الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك المكلف بالنقل، أن دوائر تاركيست وكتامة وبني بوفراح، التي يقدر عدد سكانها بأزيد من 220 ألف نسمة، باتت في حاجة ماسة لإحداث مركز لتسجيل السيارات وملحقة لمصلحة النقل، مذكرين إياه بمعاناة السكان مع الطريق الوطنية رقم 2 خلال فصل الشتاء، الذي يعرف تساقطات ثلجية يومية بالمنطقة، ما يحول دون تنقل المرشحين إلى الحسيمة، لاجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة، وما يعانيه السكان بسبب تعطيل مصالحهم بسبب تلك الظروف. والتمس المعنيون بالأمر من الوزير إصدار تعليماته من أجل إحداث هذه الإدارة، التي من شأنها ان تلبي حاجيات تاركيست والمناطق المجاورة لها والتي تبعد بحوالي 70 كيلومترا عن الحسيمة، بالنسبة إلى دائرة تاركيست وبني بوفراح، و160 بالنسبة إلى دائرة كتامة وإكاون، في إطار الحكامة المحلية والنهوض باللامركزية وتقريب الإدارة من المواطن.

ج . ف (الحسيمة)