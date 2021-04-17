جوليا تطلق”غفرانك”

انتهت الفنانة جوليا من تصوير عملها الفني الجديد على طريقة الفيديو كليب تحت عنوان “غفرانك” وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان، وجرى تصوير عملها الفني بمدينة مراكش الحمراء، في حين قامت بتصوير بعض المشاهد بمنطقة أكافاي ديزير وسيتم عرضه في أوائل أيام رمضان.

وتعاملت في الأغنية الجديدة مع الملحن المصري مجدي أبو عوف والشاعر المصري شريف طاهر بينما التوزيع والعزف فمن توقيع حسن مارا، كما تعاملت مع المخرج وائل بن عبو الذي منح لمسة إخراجية لأغنيتها المصورة على طريقة الفيديو كليب.

وقامت الفنانة جوليا بتسجيل أغنيتها الجديدة باستوديو حسن مارا بمدينة المحمدية، قبل أن يتم طرحها في الأيام المقبلة على القنوات التلفزيونية، بعد أن اختارت أن تطل على جمهورها في عمل فني جديد يحمل بصمة دينية، تندرج في خانة الأغاني الدينية، بعيدا عن الأغاني العاطفية وغيرها.

ع. م