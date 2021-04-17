الدرك يطيح بـ “بزناس” السوالم

يقظة وسرعة تدخل عناصره أفشلتا مخططات المتهم ووضعتا حدا لفراره

أنهت مصالح الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي حد السوالم بسرية برشيد، أخيرا، أنشطة إجرامية لجانح ثلاثيني مبحوث عنه من قبل مصالح الأمن، باعتباره واحدا من أخطر مروجي المخدرات بالمنطقة ونواحيها.

وحسب مصادر “الصباح”، فإن المعلومات الأولية للبحث، كشفت أنه تم إيقاف المتهم في حالة تلبس بحيازة مخدرات على متن سيارة خاصة، كان يستعملها لترويج بضاعته المحظورة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن افتضاح أمر المبحوث عنه وإيقافه، تم بناء على معلومات دقيقة توصلت بها عناصر الدرك بحد السوالم، تفيد وجود شخص على متن سيارة خفيفة، يشتبه في ترويجه مخدرات الشيرا، وهي المعطيات التي استنفرت عناصرها، واستثمرتها بشكل جيد، ما مكن من إيقاف المشتبه فيه.

وأوردت مصادر متطابقة، أن “البزناس» استعان بسيارة خفيفة لتأمين إيصال كميات من الشيرا لبيعها لفائدة زبنائه، وفي الوقت نفسه للتمويه على الدوريات الأمنية، تجنبا للمساءلة والاعتقال.

وأفادت مصادر “الصباح”، أن سرعة التدخل الأمني لعناصر الدرك، مكن من الانتقال إلى مسرح الجريمة وإجهاض مخططات المشتبه فيه، ووضع حد لمسلسل عملياته الإجرامية، إثر ضبطه في حالة تلبس بحيازة كمية مهمة من الشيرا، ومحاصرته تفاديا لفراره إلى وجهة مجهولة.

وأسفرت إجراءات التفتيش المرتبطة بعملية الإيقاف، عن حجز صفائح من مخدر «الشيرا»، كان المشتبه فيه بصدد ترويجها لزبنائه، كما تم حجز السيارة المستعملة في ترويج الممنوعات ووضعها بالمحجز البلدي، واقتياد الموقوف نحو مقر الدرك للتحقيق معه حول الأفعال المنسوبة إليه.

وباشرت مصالح الدرك الملكي بحد السوالم، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، مع الموقوف، لكشف ملابسات القضية وتحديد ظروف وخلفيات حيازة كميات مهمة من «الشيرا»، لمعرفة ما إن كان ينتمي إلى شبكة إجرامية للاتجار في المخدرات، أم يشتغل بشكل معزول، وكذا الأشخاص الذين يزودونه بالسلعة المحظورة، لإيقاف كافة المتورطين المحتملين. وتقرر إيداع المروج الموقوف، تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي، لتحديد امتدادات أنشطته المحظورة وطبيعة الارتباطات المشبوهة القائمة بين بينه وبين باقي المشتبه فيهم، ولمعرفة ما إن كان متورطا في جرائم أخرى تمس بالأمن والنظام العامين، في انتظار إحالته على النيابة العامة المختصة لفائدة البحث والتقديم.

محمد بها

سيارة

أوردت مصادر متطابقة، أن “البزناس» استعان بسيارة خفيفة لتأمين إيصال كميات من الشيرا لبيعها لفائدة زبنائه، وفي الوقت نفسه للتمويه على الدوريات الأمنية، تجنبا للمساءلة والاعتقال.