“أورنج” تطلق مبادرة “خطوة خير”

أطلقت مجموعة “أورنج”، الفاعل في قطاع الاتصالات، مبادرة خيرية، خلال رمضان، أطلقت عليها “خطوة خير”، تهدف إلى تحقيق الاندماج الرقمي.

وأوضح مسؤولو المجموعة أن المبادرة مفتوحة للجميع، وتهدف إلى توزيع لوحات إلكترونية وهواتف ذكية برصيد أنترنيت على أربع جمعيات تعمل في مجال الخدمات الاجتماعية، ويتعلق الأمر بالجمعية المغربية للرياضة والتنمية بمراكش، و”Marocains pluriels” بالصويرة، و”Banque Alimentaire” بخنيفرة، وجمعية شروق بالبيضاء والرباط. وتقضي الفكرة بالنسبة إلى الراغبين في المساهمة في المبادرة، بالولوج إلى الموقع الإلكتروني المخصص لهذا الغرض (www.khatwatkhir.ma) والقيام بأكبر عدد من النقرات في ظرف 10 ثوان، وتعمل “أورنج” على تحويل مجموع النقرات المحصلة بشكل أوتوماتيكي إلى رصيد أنترنيت، بمعدل 10 “ميغابايت” لكل نقرة، ويمكن تكرار العملية بلا حدود. وأفاد مسؤولو الشركة أن المجموعة ستعمل على إنشاء ملايين جيغابايت من التبرعات بالبيانات لتعبئة آلاف اللوحات الإلكترونية والهواتف الذكية برصيد أنترنيت، وسيعمل موظفو “أورنج المغرب” على توزيع هذه الأجهزة على الجمعيات الأربع. وستعمل “أورانج” على حشد موظفيها ودعوتهم إلى الانخراط التطوعي في دعم وتدريب أعضاء الجمعيات والمستفيدين، إذ سيشرفون على دورات تعليمية وتدريبية وتوعوية حول الاستخدام المسؤول والمنتج للرقمنة. وساهمت المجموعة في عدد من المبادرات التي تندرج في إطار الاندماج الرقمي.

ع . ك