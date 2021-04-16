بن فرناس… أمازيغي في سماء الأندلس

عجم أثروا المكتبة الإسلامية 1

كان لعلماء مسلمين الأثر الكبير في نقل علوم الأمم السابقة، مثل اليونان والإغريق، إلى العالم الغربي، ولم يقتصر دورهم على ترجمتها، بل ساهموا في تطويرها وتنقيحها. ولا يدري أشخاص كثيرون هويات هؤلاء العلماء، إذ يعتقدون أنهم علماء عرب، في حين أن أغلبهم عجم من بلاد فارس أو أمازيغ أو من عرقيات أخرى، تمكنوا من إثراء المكتبة الإسلامية بمختلف العلوم، بما في ذلك العلوم الفقهية واللغوية وغيرها.

تقدم «الصباح» عبر حلقات نماذج من هؤلاء العلماء، الذين لا تزال إنتاجاتهم الفكرية حاضرة حتى الآن.

عبد الواحد كنفاوي

ارتبط اسم عباس بن فرناس بالطيران، إذ كان أول إنسان يحاول الطيران، بناء على ملاحظات علمية وتتبع للأجسام الطائرة، خاصة الطيور. لكن قليل من يعلم أن الرجل برع في عدد من العلوم، مثل الرياضيات والفيزياء والفلك، إضافة إلى العلوم الشرعية.

كما يجهل كثيرون أن أبا القاسم بن فرناس من أصول أمازيغية، ويرجح أن يكون ذلك راجع إلى أن الرجل ولد في رندة بالأندلس في 810 ميلادية، ونشأ ودرس في قرطبة تحت الحكم الأموي بالأندلس، حيث كانت تعتبر في هذه المرحلة منارة للعلوم بكل أصنافها يقصدها العلماء والباحثون عن تعميق مداركه وتنويعها.

وقد داع صيت بن فرناس بغزارة أبحاثه واختراعاته، ما جلب عليه عددا من المشاكل، وصلت إلى حد اتهامه بالكفر والزندقة والتشكيك في سلامة قدراته العقلية، لينتهي به المآل إلى المحاكمة، لكن القضاة كانوا آنذاك متنورين، واعتبروا أن الاتهامات الموجهة للرجل لا تستند على حجج معقولة، بل نابعة من جهل بالمجالات التي كان يبحث فيها الرجل، وأشاروا إلى أنه يتعين، بدل المطالبة بمحاكمته، تشجيعه وتمكينه من كل الوسائل لإنجاز أبحاثه.

بزغ نبوغه منذ طفولته، إذ عرف بقوة الملاحظة وكان يمضي ساعات طويلة في ملاحظة حركات النجوم والأجرام والطيور، وتمكن منذ الصغر من حفظ أسماء عدد من الكواكب وأماكنها في السماء، وتعمق في بحور العلم حتى أتقن عددا منها، خاصة الكيمياء والفيزياء والفلك، وترقى في العلم إلى أن أصبح من علماء البلاط بمعاصرته الأمراء، خاصة الحكم بن هشام، ثالث الأمراء الأمويين في الأندلس، وابنه عبد الرحمان وحفيده محمد. وأتقن بن فرناس، أيضا، فنون الأدب، إذ كان شاعرا كبيرا، ومتقنا للعروض وفنون الموسيقى، إذ كان عازفا مميزا لآلة العود، كل هذه الميزات جعلته محببا عند الأمراء وقريبا منهم.

للرجل رصيد هام من الاختراعات، إذ كان له السبق في صناعة أول قلم حبر، كما ابتكر نظارات طبية للرؤية، وأوجد طريقة لاستخراج الزجاج من مادة “السيليكا”، كما صمم ساعة مائية، أطلق عليها اسم “الميقاتة”، واخترع “المنقالة”، وهي عبارة عن آلة لحساب الزمن، ما أكسبه شهرة كبيرة بين الناس حتى أصبح يلقب بـ”حكيم الأندلس”.

وتعمق في دراسة الطب وخبرة أسرار النباتات، فكان يصف للناس أدوية عديدة من الأعشاب لمعالجة الأمراض. وانتقلت جميع اختراعاته إلى العالم الغربي آنذاك، الذي يعرفه باسم “أرمين فيرمان”.

وتظل تجربته في الطيران الأكثر شهرة، إذ كان أول إنسان حاول الطيران، بعد دراسة معمقة وطويلة لحركة الطيور وأجنحتها وكيف ترتفع في الجو وتحط على الأرض، وقام بعدد من العمليات الحسابية المتعلقة بالأوزان والسرعات والرياح، واهتدى إلى صنع رداء من الريش بأكمام شبيهة بجناحي الطير، وضرب لأهل قرطبة موعدا لمشاهدة أول محاولة طيران في تاريخ البشرية، فاجتمع الناس حول مسجد قرطبة، خلال القرن التاسع (880 ميلادي) وصعد عباس بن فرناس إلى مئذنة الجامع، وألقى بنفسه في الجو محاولا الطيران، ونجح في ذلك لفترة قصيرة، لكنه فشل في النزول بسلام، لأنه أغفل أهمية ذيل الطير في هذه العملية، وأصيب بإصابات بالغة ألزمته الفراش أشهرا طويلة. ورحل عباس بن فرناس عن الحياة خلال 887 ميلادي.