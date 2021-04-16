15 مليونا للشابي بالرجاء

درب في النمسا وقطر وتونس وسيستقدم معدا بدنيا تونسيا والعقد يمتد لنهاية الموسم

أعلن الرجاء رسميا تعيين التونسي سعد جردة الشابي، مدربا للفريق الأول، بعد اتصالات بين الطرفين، انتهت بتوقيع العقد، الذي يستفيد بموجبه المدرب من راتب شهري يصل إلى 15 مليونا، ومنح تحفيزية في حال تحقيق الألقاب.

ودرب الشابي الاتحاد المنستيري، وواجه الرجاء خلال الدور الأول قبل المجموعات لكأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم «كاف»، إذ كان ندا قويا للفريق الأخضر، الذي احتاج للضربات الترجيحية، للتأهل على حساب الفريق التونسي.

وسبق للشابي، البالغ من العمر 59 سنة، تدريب ثلاثة فرق نمساوية، هي راسيا بلودينز وأستريا لوستانو وريد، وكانت له تجربة رفقة نادي راتشابوري ميتر التايلندي، والجيش القطري.

ونال الشابي دبلوم التدريب بالنمسا، حيث استهل مساره التدريبي في 2006، قبل أن يعود لتونس لتدريب الاتحاد المنستيري في 2019، ونال رفقته كأس تونس السنة الماضية، متفوقا على الترجي في النهاية بهدفين لصفر.

وسيحتفظ الرجاء بمحمد بكاري وهشام أبوشروان مساعدين للشابي، على أن يستقدم معدا بدنيا تونسيا.

وفضل مكتب الرجاء الشابي، على مدربين آخرين، مثل البلجيكي هوغو بروس، والتونسي نبيل معلول والجزائري خير الدين مضوي، كما رفض مقترح بعض المنخرطين، بإعادة المدرب السابق امحمد فاخر.

ويمتد عقد الشابي مع الرجاء إلى نهاية الموسم الرياضي الجاري، قابل للتجديد موسما إضافيا، في حالة تحقيق نتائج إيجابية. وسيكون على المدرب التونسي أن ينافس على لقب البطولة الوطنية، التي يحتل فيها الفريق الأخضر الرتبة الثانية، وكأس الكنفدرالية الإفريقية «كاف»، التي تأهل خلالها ممثل المغرب لربع النهاية، ثم التتويج بلقب كأس محمد السادس للأندية البطلة، أمام اتحاد جدة السعودي.

العقيد درغام