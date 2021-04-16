لشكر يحسم في ترشيحات الصحراء

حسم إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، في أسماء مرشحي الحزب في الأقاليم الجنوبية، بعد زيارة قادته إلى العيون والسمارة، على رأس وفد من المكتب السياسي، يضم بديعة الراضي.

وعقد لشكر بحضور عبد الله بوفوس، الكاتب الجهوي للاتحاد بالعيون، وحسن الدرهم، رجل الأعمال والقطب الصحراوي ، والبرلماني السابق، لقاء مع الكتابة الإقليمية بالعيون، قدم خلاله الكاتب الأول للحزب عرضا سياسيا شاملا، تناول التحديات التي تواجه المغرب، ومستجدات ملف الوحدة الترابية، والتي تفرض، يقول لشكر، تغيير إستراتيجية الاشتغال على مستوى التأطير والحضور السياسي، ورفع وتيرة الترافع عن القضية الوطنية داخل الوطن وخارجه. وأوضحت مصادر «الصباح» أن لشكر ترأس لقاء موسعا احتضنه بيت محمد الرزمة، مرشح الحزب بالعيون، حضره أعيان من الجهة، وأعضاء جدد التحقوا أخيرا بالاتحاد، كما افتتح الكاتب الأول مقر الحزب بالعيون، كما عين للمناسبة حسن الدرهم، منسقا لإقليم بوجدور، ومرشحا بها في الانتخابات البرلمانية المقبلة. وفي الإطار ذاته، حسم الاتحاد في مرشحه بالداخلة، بتعيين سليمان الدرهم منسقا بالإقليم، والبرلماني عبد الفتاح المكي، منسقا لإقليم أوسرد.

وأكدت مصادر «الصباح» أن لقاءات الكاتب الأول ستتواصل بعد رمضان، بزيارة جهة كلميم واد نون، التي عين عبد الوهاب بلفقيه، منسقا عليها.

برحو بوزياني