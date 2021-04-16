إطلاق برنامج تكوين الميكانيكيين

سعيد البغدادي المدير العام لـ ״أفريقيا״: نهدف إلى تمكين مهنيين من مستجدات عالم السيارة

أفاد سعيد البغدادي، المدير العام لـ”أفريقيا” للمحروقات، أنه تم التوقيع على اتفاقية شراكة بين الشركة والتكوين المهني وإنعاش الشغل و”ميكانو المغرب” لضمان تكوين لفائدة مهنيي ميكانيك السيارات، مشيرا إلى أن المبادرة تهدف إلى الوصول إلى 3 آلاف مستفيد، في أفق الخمس سنوات المقبلة.

< كيف نشأت فكرة الشراكة مع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل وميكانو المغرب؟

< تعد الشراكة المنعقدة بين أفريقيا، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل وميكانو المغرب، ثمرة رؤية موحدة سمحت لنا بضم الجهود بهدف تطوير المهارات وتثمين مهن ميكانيك السيارات، التي تعد قطاعا ديناميكيا ذا ارتباط وطيد بالتطور التكنولوجي المستمر لصناعة السيارات، الذي يصعب مواكبته من قبل مهنيي الميكانيك دون تكوين. ومن خلال إدراكنا لهذا التحدي ولمدى الإحباط الذي يحس به الميكانيكيون نظرا لتفاوت المهارات، أردنا، بشراكة مع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل وميكانو المغرب، إنشاء برنامج دعم لفائدة الميكانيكيين وأصحاب ورشات إصلاح السيارات، بغية تكوين ومواكبة هذه الفئة، إذ سيمكنهم هذا البرنامج من استيعاب المتطلبات الجديدة لممارسة مهن صيانة السيارات، وبالتالي ضمان مستقبل آمن للقطاع. لذلك فإن هذه الشراكة عبارة عن برنامج طموح سيعيد الثقة اللازمة لهؤلاء الميكانيكيين عبر تخويلهم الوسائل اللازمة لخوض التحديات الجديدة للمهنة.

< ما هي الأهداف الرئيسية لهذه الشراكة؟

< يُقدَّمُ التكوين التأهيلي من قبل المؤسسات التكوينية التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل على المستوى الوطني، وسيستفيد منه ما يقارب 3 آلاف منخرط في برنامج ميكانو المغرب على مدى الخمس سنوات المقبلة. تحدد المدة الإجمالية لهذا المنهج في 3 أشهر، عبر دورتين على مستوى 13 مركزا تابعا لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، ب 11 مدينة على صعيد المملكة.

بالنسبة إلى 2021، سيتم منح 600 شهادة التكوين التأهيلي لـ 600 مستفيد بعد استيفاء خمس وحدات تكوينية.

وسيستفيد كذلك من هذا التكوين ما يناهز 2400 منخرط إضافي في برنامج ميكانو المغرب، مابين 2022 و 2025.

< ماهي نتائج هذه الشراكة المرتقبة خلال السنوات الخمس المقبلة؟

< نهدف، من خلال هذا البرنامج، إلى توفير الوسائل اللازمة للميكانيكيين لتحديث معارفهم المتعلقة بتكنولوجيا السيارات. هذا التكوين التأهيلي هو وسيلة فعالة تسمح لهم بمواكبة التحولات التكنولوجية السريعة ويتيح لهم، أيضا، الاستفادة من المزيد من فرص الاندماج في الاقتصاد الحديث دون معيقات، كالسن المتقدم أو حتى المستوى الدراسي. وبالتالي فإن هذه الشراكة هي فرصة لهؤلاء الميكانيكيين لتأهيل قدراتهم التقنية والتشغيلية، ليس فقط لصقل خبراتهم في مجالات الميكانيك الحديثة والتكنولوجيات المتقدمة، بل ولِمَ لاَ ترقيتهم إلى مصاف الخبراء الميكانيكيين.

< هل دعم أفريقيا لمهنيي الميكانيك يغطي فقط التكوين التأهيلي أم يشمل مبادرات أخرى؟

< تهدف"أفريقيا"، الشركة المغربية لتوزيع المحروقات، لدعم وتشجيع المبادرات الهادفة لتعزيز المهن المتعلقة بقطاع السيارات. لقد ركزنا في إطار هذه الشراكة على 95٪ من الميكانيكيين، الذين قابلناهم من خلال ميكانو المغرب، والذين عبروا عن حاجتهم الماسة للتكوين. وبالتالي، فإن دعم فئة الميكانيكيين في تعميق مهاراتهم التقنية في مجال الميكانيك ومهارات أخرى، مثل التواصل والتسويق، يعتبر خطوة أولى نحو مواكبة شمولية لهذا القطاع.

وفي هذا الصدد، لن نتوقف عند مساعدات قصيرة الأمد، فبعد الحصول على شهاداتهم، نريد مواكبة هؤلاء الميكانيكيين في جوانب أخرى، لدعمهم على المدى الطويل، من أجل ضمان تطورهم المستدام.

< من وجهة نظرك، ما هو تأثير هذا التكوين على قطاع الميكانيك بالمغرب؟

< لطالما اعتُبر التكوين رافعة أساسية لتنمية المهارات ووسيلة ناجعة لتحسين الأداء بشكل عام. لذلك فإن رفع القدرات التقنية والتشغيلية للميكانيكيين وأصحاب ورشات إصلاح السيارات على المستوى الوطني، لن يؤدي، فقط، إلى صقل قدراتهم في مجالات الميكانيك الحديثة والتكنولوجيات المتقدمة، بل سيمكنهم كذلك من التوافق مع المعايير الدولية لصيانة السيارات.

أجرى الحوار:

عبد الواحد كنفاوي