أستاذة جمعت بين جندي ومسؤول حزبي

زوجات لأكثر من رجل 1

مغربيات جمعن بين زوجين في الآن نفسه، وبعقود قانونية استعملن لاستخراجها، وثائق مزورة بتواطؤ أطراف أخرى. تحدين عن جهل أو بدونه، القانون والشرع، وغلبن عاطفتهن ومودتهن المتدفقة، على كل الأعراف والتقاليد والقوانين. انجرفن وراء الشهوة، فسقطن في ورطة لم يخرجن منها، إلا بحلول ترقيعية وضعتهن في ما هو أخطر، بعد اعتقالهن ومحاكمتهن والحكم عليهن بعقوبات سالبة لحريتهن.

حميد الأبيض (فاس)

استغلت وجود أحدهما بالسجن لتتزوج من الثاني بوثائق مزورة

راعت غرفة الجنح الاستئنافية بمكناس، ظروف أستاذة بإعدادية بالرباط جمعت بين زوجين في الآن نفسه، أحدهما عسكري والآخر مسؤول حزبي بإقليم سيدي قاسم مدان في قضية مخدرات. وخفضت عقوبتها من سنتين لسنة واحدة حبسا نافذا قضتها بسجن تولال 3. استعادت حريتها بعدما غادرته قبل شهور، لكنها فقدت الوظيفة والسمعة ونظرة احترام الناس لها.

قضيتها لم تجرح فقط مشاعر الزوجين المخدوعين بعشق مزيف وحلم وردي استفاقا منه مفجوعين على حقيقة صدمة مرة لم يتقبلاها، أثارت حفيظة الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الرجال ضحايا العنف النسائي التي انتصبت طرفا مدنيا في ملفها. لكن عدم توفرها على صفة المنفعة العامة، دفع الغرفة الجنحية الاستئنافية لإلغاء الحكم الابتدائي بتعويضها بدرهم رمزي.

10 ملايين سنتيم تعويض ابتدائي حكمت به المحكمة لفائدة أول زوجيها، قبل تخفيضه استئنافيا بالنصف. قد يكون كافيا لجبر الضرر المادي، لكنه لن ينفع في جبر ضرر نفسي يلازمه، بعدما فوجئ بعد مغادرته سجن تولال، بزوجته أما لطفل وبين أحضان زوج ثان، قبل تقديمه شكاية ضدها للنيابة العامة بمكناس التي أمرت بالتحقيق وإيقاف المعنية الذي تأخر بضعة أيام.

من داخل الإعدادية أوقفت بعدما تعذر العثور على عنوانها الشخصي، لتقتاد لمكناس وتساءل وتحاكم بعدة جنح بينها الخيانة الزوجية الثابتة في حقها، وبعقد ثان استعملت مختلف وسائل النصب والتدليس للحصول عليه عن طريق استعمال عدة وثائق مزورة ليس لها الحق فيها، بعدما أدلت ببيانات كاذبة للحصول عليها وبينها شهادات إدارية وشهادة العزوبة.

من الملحقة الإدارية 11 بحي البساتين حيث تقطن عائلتها، استخرجت تلك الوثائق.

جميع أقاربها حفزوها على الزواج من ضابط صف بالجيش، لما فيه من خصال ومواصفات حميدة تحلم بها كل امرأة، دون أن يدروا أنها ما زالت في عصمة زوج أول أخفت عنهم زواجها به، قبل أن تجد نفسها في ورطة لا تحسد عليها، محتارة بين رفضه زوجا أو القبول بالأمر الواقع.

ضابط الصف المقيم بالقنيطرة، لم يعلم بأمر زوجته وأم ابنه، إلا لما أخبر بوجود شريط فيديو متداول إلكترونيا، لزوجها الأول يفضح فيه علاقته بها. صدمته كبرت بعلمه بجمعها بينه وبين أول رجل يدخل بها، لكنه رأف لحالها بعد إيقافها منتصف فبراير 2019. إيداعها السجن وبقاء فلذة كبده وحيدا بين أحضان عائلتها، ذوب أي شرارة غضب محتملة ومتوقعة منه.

“أستاذة جمعت بين رجلين بعقدين شرعيين” عنوان تصدر مختلف وسائل الإعلام بعدما أصبحت قضيتها مادة إعلامية دسمة متناقلة، ما زاد من تدهور حالتها النفسية أمام نظرات الناس التي لم ترحمها حتى بعد مغادرتها في فبراير الماضي أسوار السجن والحاجبة لحريتها عاما كاملا ذاقت فيه مرارة تبعات خطأ ارتكبته خوفا وتحت الضغط أو جهلا بالمصير.

إخفاؤها حقيقة زواجها الأول عن عائلتها وزوجها الثاني، غير مستساغ كما عدم لجوئها لمسطرة التطليق، طالما أن المدة المحكوم بها الأول تتيح لها ذلك. لكنها لم تقطع علاقتها به حسب ما كشف عنه في شكايته وأثناء أخذ تصريحاته، خاصة ما يتعلق بمعاشرتهما وادعاء تمكينها من عدة شيكات ومبالغ مالية، أنكرتها كما تجديد علاقتهما بعد تسريحه، رغم أنها على ذمة رجل ثان.