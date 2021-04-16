“الهاكا” في محطة البث “جبل مكرز”

المنصة خاصة بالتقاط وتسجيل الإذاعات الجهوية والمراقبة التقنية للإشارات «FM»

زار أعضاء المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، بتنسيق مع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون، في الآونة الأخيرة، محطة البث الإذاعي والتلفزي الخاصة بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون بوجدة.

وقدم المشرفون على المحطة الواقعة في جبل مكرز عرضا حول المنصة الخاصة بالتقاط وتسجيل الإذاعات الجهوية، والمراقبة التقنية للإشارات FM المثبتة في مقر الإذاعة الجهوية لوجدة.

وواصل أعضاء الهيأة نفسها برنامج الزيارات الميدانية التي تندرج ضمن الإطار العام للتفاعل المستمر بين هيأة التقنين والقطب العمومي للسمعي البصري لتجويد الخدمة المقدمة للمواطن مستخدم وسائل الإعلام، وانطلقت من الداخلة لتشمل عدة جهات أخرى. وشكلت مناسبة لأعضاء المجلس الأعلى لزيارة عدد من مواقع البث والإنتاج الإذاعي، وكذا تجهيزات الهيأة العليا الخاصة بالتقاط وتسجيل إشارات بث الإذاعات الجهوية.

ويهدف هذا البرنامج إلى التعريف بالجهود المبذولة من قبل المتعهد العمومي التاريخي والفاعل الأساسي للمشهد السمعي البصري الوطني في مجال تطوير وتعميم التلفزة الرقمية الأرضية وتغطية قنوات وإذاعات الخدمة العمومية، إضافة إلى السهر على ولوج المواطن إلى عرض سمعي بصري غني ومتنوع وتعبئتها الدائمة للنهوض بالإنصاف الترابي في مجال العرض السمعي البصري، إذ امتدت زيارات الهيأة العليا إلى الاستوديوهات والبنيات التحتية للبث الخاصة بمتعهدي الإذاعات والقنوات التلفزية بتنسيق معهم.

تجدر الإشارة إلى أن تنظيم تلك الزيارات يأتي عقب سلسلة اللقاءات بين أعضاء المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري ومجموع متعهدي الاتصال السمعي البصري المنعقدة بمقر الهيأة العليا.

ومكنت تلك اللقاءات من طرح ومناقشة قضايا هامة للتفكير المشترك الذي يتعين تعزيزه بين هيأة التقنين ومقدمي الخدمات التلفزية العمومية والخاصة، على غرار تنويع العرض الإذاعي والتلفزي وتطوير جودة المضامين والنهوض بالإنتاج الوطني والتحول الرقمي للاتصال السمعي البصري وتداعيات الأزمة الوبائية على المنظومة الإعلامية.

خالد العطاوي