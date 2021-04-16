“كلنا مغاربة” على دوزيم

سيكون مشاهدو القناة الثانية “دوزيم”، ابتداء من الساعة السابعة مساء و36 دقيقة، على موعد مع أحداث حلقة جديدة من “سيتكوم” يحمل عنوان “كلنا مغاربة”.

ويشارك في العمل التلفزيوني الجديد التي تعول عليه القناة لرفع نسب مشاهدتها، مريم الزعيمي، ونورا الصقلي، وعبد الله فركوس، وجميلة الهوني، ومحمد الخياري، ودنيا بوتازوت، وعبد الله ديدان، وهاجر عدنان، وموس ماهر، وهند بنجبارة، وهو من إخراج صفاء بركة.

وتدور أحداث “السيتكوم” حول شركة تقوم باستدعاء أفضل العناصر لديها لتنفيذ مشروع شمال المغرب، هؤلاء سيعيشون في مبنى وظيفي بأصيلة، وهم أربع عائلات تتحدر من جهات مختلفة من بلادنا، هم عائلة ستيتو، ودباشي وبوشنيخة وبن يونس، التي سيتعين عليها التعايش في ما بينها جيراننا وزملاء.

إ.ر