الاستئناف يؤيد توقيف حمد الله

رفضت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، استئناف نادي النصر، ضد عقوبة توقيف المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله.

وقررت لجنة الانضباط توقيف حمد الله لمدة 15 يوما، بسبب تصرفه تجاه لاعب الفيصلي وليد الأحمد، في مباراة الفريقين في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأعلنت لجنة الاستئناف عن رفضها استئناف النصر، ضد قرار توقيف المهاجم المغربي.

ويعتبر قرار لجنة الاستئناف نهائيا وغير قابل للطعن، بتأييد العقوبة المبدئية التي فرضتها لجنة الانضباط والأخلاق، ومصادرة رسوم الاستئناف المدفوعة من قبل نادي النصر لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.

ن. ك