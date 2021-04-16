الركراكي مدربا لبنكرير

تعاقد شباب بنكرير لكرة القدم، أول أمس (الاثنين)، مع المدرب حسن الركراكي، بعد مغادرة حسن أوغني بالتراضي.

وأوضح مصدر من داخل الفريق أن مسؤوليه عقدوا جلسة مع أوغني تم خلالها الاتفاق على إنهاء العلاقة بين الطرفين، بعد هزيمة الفريق نهاية الأسبوع الماضي بميدانه أمام سطاد المغربي بهدف لصفر.

وأضاف المصدر أن المسؤولين ربطوا الاتصال بالركراكي، الذي أبدى استعداده لخوض التجربة، فتم عقد جلسة بين الطرفين، تم خلالها توقيع عقد إلى نهاية الموسم، بهدف ضمان بقاء الفريق بين أندية القسم الثاني.

وأكد الركراكي في تصريح ل”الصباح” أنه سعيد بالعودة إلى شباب بنكرير، بعد تجربة سابقة وصفها بالناجحة.

وأوضح الركراكي “أعرف الكثير عن الفريق، لأنني عشت معه أجواء لا تنسى في تجربة تمكنا خلالها من احتلال الرتبة الرابعة، وأتمنى إعادة العمل نفسه، في ظل وجود مكتب متحمس، وتركيبة بشرية تضم عناصر شابة وطموحة وأخرى متمرسة، كما أن الفريق يستقبل بملعبه، وهو معطى شكل في وقت سابق عائقا أمامنا”.

عادل بلقاضي (مراكش)