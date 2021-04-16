الأندية النسوية تطالب بتأجيل البطولة

انعدام الإنارة في الملاعب والحجر الرمضاني والدراسة وراء المقترح

طالبت أغلب أندية البطولة الاحترافية النسوية بتأجيل المنافسات إلى ما بعد رمضان، بالنظر إلى الحجر الصحي المفروض في المملكة، بسبب تداعيات فيروس “كورونا”، وضعف البنيات التحتية بالملاعب، التي تحتضن المنافسات.

وعلمت “الصباح”، أن مجموعة من الأندية دعت إلى تأجيل منافسات البطولة الوطنية، بسبب عدم توفر جميع الملاعب على الإنارة، ما يفرض برمجة المباريات نهارا في رمضان، وهو ما سيكون له تأثير كبير على سلامة اللاعبات، بحكم أن لجنة البرمجة مجبرة على تحديد الرابعة عصرا لإجراء المباريات.

ويطرح توقيت المباريات في رمضان، مشاكل جمة للأندية الوطنية، سيما أنها ستكون مجبرة على مغادرة الفندق، بعد قضاء ليلة واحدة فقط، بحكم أن أزمتها المالية لا تسمح لها بقضاء ليلة ثانية، كما أنها مضطرة أيضا إلى مغادرته في 12 ظهرا، وانتظار ثلاث ساعات إلى حين افتتاح الملعب، الذي سيحتضن المباراة.

وتتواصل معاناة الأندية النسوية بعد المباراة، إذ بعد السادسة مساء، سيكون عليها انتظار حوالي ساعة بالملعب، من أجل انتهاء اللاعبات من الاستحمام بمستودع الملابس، والخروج منه بحوالي نصف ساعة من أذان المغرب، وهو ما سيطرح مشاكل للمسيرين، في إيجاد مكان لأخذ وجبة الإفطار، والعودة بعدها إلى منازلهم، في الوقت الذي ستكون فيه فترة الحجر قد دخلت بحلول الثامنة مساء.

كما أن برمجة المباريات أيام الأحد، تفرض على اللاعبات العودة إلى بيوتهم مساء اليوم ذاته، بحكم أن أغلب اللاعبات يتابعن دراستهن الاثنين، وهو ما دعا الأندية إلى المطالبة بتأجيل المباريات إلى ما بعد رمضان.

وتعتزم أندية القسم الثاني بالبطولة الاحترافية، تقديم عريضة للعصبة الوطنية لكرة القدم النسوية، من أجل تأجيل المنافسات.

صلاح الدين محسن