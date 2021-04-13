أخبار وطنية ورياضية مثيرة في عدد الأربعاء من جريدة الصباح

“الداكي ينهي تسيب مذكرات البحث”… “رباح: الداخلية تعرقل التنمية”… “جماعات في ورطة باكوري”… “اعتقال أستاذ هتك عرض تلميذاته”… ”التحقيق في تزوير محاضر بالبيضاء”… “أبو النعيم يعود إليكم من جديد”… “نشرات التقييم تستنفر القضاة”… سلسلة حلقات رمضانية حول مواضيع مختلفة من بينها “زوجات لأكثر من رجل”….”عجم أثروا المكتبة الإسلامية”…””الطاك”… تذكرة إلى الماضي”… “من الذاكرة”… “عاجل… بقلب مفتوح”… “عاجل… بقلب مفتوح”… وغيرها من المواضيع والأخبار المثيرة تجدونها في عدد غد الأربعاء من جريدة الصباح.