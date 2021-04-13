تغيير شبكة برمجة دورس التلفزة المدرسية خلال رمضان

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، أنه سيطرأ تغيير على شبكة برمجة دروس التلفزة المدرسية التي يتم بثها عبر القنوات التلفزية الوطنية “الثقافية” و”العيون” و”الأمازيغية”، خلال رمضان الكريم.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ اليوم (الثلاثاء)، أنه ستتم برمجة الدروس الخاصة بالسلك الثانوي التأهيلي بكل شعبه ومسالكه من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة السادسة مساء ومن التاسعة ليلا إلى منتصف الليل على القناة الرابعة “الثقافية”.

وعلى قناة “العيون”، ستتم، وفقا لهذا التغيير، برمجة الحصص الدراسية الموجهة إلى تلاميذ السلك التعليمي الابتدائي والحصص الخاصة بالتعليم الأولي وكذا الدروس بلغة الإشارة والتربية البدنية، من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة الخامسة مساء.

أما في ما يخص برمجة الحصص الدراسية الموجهة إلى مستويات التعليم الثانوي الإعدادي على قناة “الأمازيغية”، فنبهت الوزارة إلى أنه لم يطرأ عليها أي تغيير، حيث سيتم بثها كالمعتاد من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثانية عشرة والنصف زوالا.