اتفاقية بين وزارة الثقافة ووكالة التنمية الرقمية لإحداث منصة رقمية لفائدة الشباب

وقعت وزارة الثقافة والشباب والرياضة ووكالة التنمية الرقمية، اليوم (الثلاثاء) بالرباط، اتفاقية شراكة تتعلق بإحداث منصة رقمية ترفيهية ومبتكرة لفائدة الشباب المغاربة.

وقع هذه الاتفاقية، التي تندرج في إطار تنزيل ورش “تطبيق الشباب” الذي يدخل في خانة الأوراش الـ15 الأولى ضمن خارطة طريق وكالة التنمية الرقمية، كل من وزير الثقافة والشباب والرياضة، عثمان الفردوس، والمدير العام للوكالة، محمد الإدريسي ملياني.

وستمكن اتفاقية الشراكة هاته، التي تتمحور حول الرياضة والثقافة وتمزج خاصيات رقمية بالواقع المادي، مختلف فئات الشباب من الولوج إلى البنيات التحتية للوزارة للمشاركة في تحديات تتيح مراكمة نقاط تسمح بالفوز بجوائز، وكذا للانخراط في مختلف البرامج الترفيهية (عطل للجميع، سياحة ثقافية…) والتحسيسية والتوجيهية.

كما تتيح هذه الاتفاقية إحداث الإطار اللازم لتطوير وتنشيط هذه المنصة الرقمية المبتكرة، ذات البعد المواطن والوطني، وكذا المساهمة في رقمنة مجال الشباب والرياضة.

وبهذه المناسبة، أكد الفردوس، على الأهمية القصوى التي توليها وزارة الثقافة والشباب والرياضة لمجال الرقمنة في إطار تنزيل استراتيجياتها على أرض الواقع، مشيرا إلى أن اتفاقية الشراكة الموقعة مع وكالة التنمية الرقمية ستساهم في خلق إطار مؤسساتي لإحداث هذه المنصة الرقمية الموجهة للشباب.

وأضاف أن هذه المنصة الرقمية ستكون بمثابة همزة وصل بين العالمين الافتراضي والواقعي، موضحا أن هذا العالم الواقعي يتمثل أساسا في البنية التحتية الرياضية والثقافية للوزارة.