تواركة يحتج على الحكم بنرقية

احتج اتحاد تواركة على الحكم نبيل بنرقية، الذي قاد مباراة الفريق أمام وداد تمارة، الأحد الماضي لحساب الجولة 17 من بطولة القسم الوطني الثاني.

واتهم اتحاد تواركة الحكم بنرقية بحرمانه من خمس ضربات جزاء، خلال مباراة الفريق أمام وداد تمارة، الأولى في الدقيقة 14، بعد أن لمست الكرة يد مدافع الفريق المنافس في منطقة الجزاء، والثانية في الدقيقة الأخيرة من الجولة الأولى.

وتضمن احتجاج اتحاد تواركة تغاضي الحكم المذكور، عن ثلاث ضربات جزاء، في الدقائق 65 و67 و81، مشيرا إلى أنه كان بالإمكان اعتبار هذه الأخطاء التحكيمية معزولة، لولا أن الحكم ذاته كان وراء حرمان الفريق من ثلاث نقط، خلال مباراة شباب بنكرير، لحساب الجولة التاسعة من البطولة.

وأعلن اتحاد تواركة أنه سيسلك جميع الطرق القانونية، من أجل ضمان حق الفريق المشروع، في تعيين حكم نزيه ومحايد في مبارياته المقبلة.

ص. م