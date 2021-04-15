تخوفات من نقل كورونا إلى الأقسام

دقت جمعيات آباء وأولياء تلاميذ في مؤسسات تعليمية ناقوس الخطر، تزامنا مع عودة أساتذة وأستاذات التعاقد إلى الأقسام، بعد معارك شارع محمد الخامس بالرباط.

وطالبت الجمعيات نفسها، بإخضاع أساتذة التعاقد إلى تحاليل واختبارات مبكرة، للكشف عن فيروس “كورونا” المستجد، حفاظا على سلامة التلاميذ، وسلامة الجميع.

وفي السياق نفسه، راسل رئيس جمعية آباء وأولياء تلاميذ الثانوية الإعدادية الأطلس الكبير، التابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بورزازات، السلطات المختصة بالإقليم، من أجل اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي «كوفيد 19» في أوساط المتعلمين والمتعلمات.

وطالب الرئيس نفسه، عبد الرزاق المنصوري، عامل ورزازات، والمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بالإقليم ذاته وقائد قيادة إغرم نوكدال، بالتدخل لإجراء تحاليل واختبارات للكشف عن فيروس «كورونا» المستجد لفائدة الأساتذة والأستاذات المشاركين في الاحتجاجات بالرباط، قبل استئناف عملهم حماية للأطفال وأسرهم وذويهم إجراء احترازيا ضروريا.

وفي سياق التطورات الجديدة لملف الأساتذة المتعاقدين المفرج عنهم، أخيرا، كشفت نزهة مجدي، الأستاذة المتعاقدة التي أفرج عنها، أنها توصلت من جديد باستدعاء من قبل الفرقة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، أول أمس (السبت)، من أجل الحضور اليوم (الاثنين) إلى مقر شرطة الرباط، قصد التحقيق معها.

وردا على استدعائها من جديد قصد التحقيق معها بخصوص ما جاء على لسانها من اتهامات بالتحرش عندما كانت تخضع للحراسة النظرية، في تدوينة نشرتها على حائطها “غادي نكتب بالدارجة باش كولشي يفهمني، ونعبر بحرية، والله مابقيت كانتخلع بقدر ما وليت كنضحك على هذا العبث، يالله هاد الصباح التحقنا بالأسر ديالنا من الرباط تال أكادير وكاين لي ضربها تال طرفاية».

وكتبت في التدوينة نفسها، “هاذ الأسر كان قلبهم محروق علينا وحنا فالمعتقل، وفرحنا حيت غانصبحو فخدامينا وتوحشنا تلاميذنا، وحيت غادي ندوزو على الأقل رمضان معهم حيت تمتعنا بسراح مؤقت، وغانشمو نسمة الحرية، تا دقت عليا شرطية وشرطي هاد العشية فدار، عطاوني استدعاء وقالك نووووض هز صاكك ورجع للرباط راهم استدعاوك تاني للتحقيق».

وحكت الأستاذة نفسها، في خروج إعلامي لها بعد الإفراج عنها، عن تعرضها إلى تحرش جنسي من قبل رجل أمن، وأشياء أخرى سيكشف عنها التحقيق، الذي ستخضع له، اليوم (الاثنين)، وسط ترقب زميلاتها وزملائها.

عبد الله الكوزي