السفياني: سخرية مواقع التواصل بعثت “شمس العشية”

سليل عائلة سلاوية عريقة درج فيها على عشق فن الآلة الأندلسية التي خاض غمارها مبكرا. إنه الفنان عدنان السفياني الذي بزغ اسمه خلال مطلع التسعينات بألبومه الشهير الذي استعاد فيه أغاني تراثية. عن هذه التجربة واشياء أخرى يفتح قلبه ل”الصباح” في هذه الدردشة.

كيف استقبلت تحويل مقطع “شمس العشية” بصوتك إلى “طرول” ساخر في مواقع التواصل الاجتماعي؟

(ضاحكا) فوجئت بالأمر، ولو أنني لا أعرف على وجه التحديد من هذا الذي خطرت له فكرة ربط انصراف “شمس العشية” بمواقف ساخرة يكتشف فيها أشخاص أنهم ضحية مقالب معينة، لكن في المقابل لا أملك إلا أن أتقبل المسألة بصدر رحب، وهي فرصة جعلت الكثيرين يستعيدون هذا المقطع ويتحقق له انتشار واسع.

لكن الملاحظ أن أغانيك في “يوتوب” مسجلة باسم شخص آخر؟

هذه “شمس عشية” أخرى أتعرض لها، إذ اكتشفت أن التسجيلات التي أعدت فيها مجموعة من الأغاني التراثية والأندلسية خلال التسعينات، عمد أحد الأشخاص إلى بثها عبر قناته الخاصة، وحققت ملايين المشاهدات دون أن أستفيد منها شيئا، وهو الأمر الذي سيدفعني إلى المطالبة بحقوقي وسلوك المساطر القانونية من أجل استعادتها ووقف هذا العبث والتطاول على مجهود الآخرين.

هل يمكن أن تحدثنا عن تفاصيل هذه التجربة الفنية التي ثبتت اسمك في المشهد الفني؟

كانت مغامرة فنية أردنا من خلالها إعادة تقديم الصنائع الأندلسية بتوزيع جديد، وباستعمال آلات النفخ النحاسية، ولا أزعم أنني أول من قام بهذه التجربة، لكن الصيغة التي خرجت بها تلك القطع، تحت إشراف الأستاذ سعيد السكوري، لاقت نجاحا كبيرا ما زال متواصلا إلى يومنا هذا رغم مرور أزيد من 26 سنة عليها.

ألم تجد مقاومة من قبل التيارات المحافظة على طرب الآلة؟

أكيد كانت هناك ردود أفعال حادة من قبل شيوخ محافظين اعتبروا الأمر تطاولا على فن الآلة الأندلسية، لكن الأيام أثبتت أن هذه التجربة وسعت قاعدة المستمعين خاصة في أوساط الشباب الذين احتضنوا هذه التجربة، بل إن منهم من حاول السير على المنوال نفسه بدرجات متفاوتة من النجاح والتوفيق.

لكن رغم نجاح التجربة إلا أنه يبدو أنك لم تستثمره بالشكل المطلوب وغبت لسنوات عن المشهد الفني سنوات؟

الغياب كان اضطراريا بحكم أن العديد من المتغيرات طرأت على هذا المشهد خاصة من الناحية الإنتاجية، وهو ما جعلني أتوجه بشكل كلي نحو الحفلات الخاصة والأعراس التي سعيت من خلالها ضمان لقمة عيشي، دون التفريط في مشروعي الفني القائم على إضفاء لمسة تجديدية على الفنون التراثية، وفي الوقت نفسه تقديم أغان جديدة أنفتح فيها على قضايا العصر كما هو الشأن للأغاني التي تناولت فيها قضايا مثل الرشوة أو لقاح كورونا، فضلا عن تجربة ألبوم، “قصايد حبيناها” الخاص عن الملحون.

أجرى الحوار: عزيز المجدوب