5 سنوات لسارق “ملابس داخلية”

قضت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا بإدانة رجل في الخمسين من عمره والحكم عليه ب5 سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته من قبل الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها، من أجل جناية تعدد السرقات.

وأوقف عدد من المواطنين المتهم بعد ضبطه يحوم حول المنزل، الذي عرضه للسرقة مرتين. وكانت صاحبته، عممت صورة المتهم على أبناء الحي وطلبت منهم الترصد له، بعد ضبطه وهو يسرق الملابس من قبل كاميرا المراقبة المثبتة على باب منزلها.

وتم تسليمه للضابطة القضائية بالجديدة، التي صرح أمامها، أنه عاطل عن العمل بسبب تفشي فيروس كورونا وأنه اضطر لاحتراف السرقة. واعترف بسرقته لملابس كانت منشورة بفضاء منزل المشتكية مرتين، مستعملا دراجته الهوائية.

وركز دفاع المتهم في مرافعته على وجود موكله في حالة غير طبيعية، والتمس من هيأة الحكم عرضه على خبرة طبية، لأنه يعاني اختلالات مرضية وأنه يتابع علاجه المستدام ويتناول أقراصا لهذا الغرض. والتمس في حال عدم اقتناعها بذلك، تمتيعه بأقصى ظروف التخفيف نظرا لظروفه الاجتماعية.

أ . ذ (الجديدة)