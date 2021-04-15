اعتقال فرنسي جزائري بأكادير مبحوث عنه

أوقفت عناصر الشرطة بولاية أمن أكادير، الجمعة الماضي، فرنسيا من أصل جزائري، تورط في مجموعة من القضايا ترتبط بالنصب والاحتيال وانتحال صفة وإخفاء عائدات إجرامية متحصلة من عمليات السرقة بفرنسا. وكان الموقوف الفرنسي، يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض عليه، بعد أن أصدرت السلطات القضائية الفرنسية قرار القبض عليه للاشتباه في تورطه في عدة قضايا إجرامية.

وجاء إيقاف المشتبه فيه، المطلوب للعدالة الفرنسية، بحسب بلاغ أمني، إثر إيقافه بأكادير، بعد تنقيط هويته بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”. وتبين بأنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي، بموجب نشرة حمراء بطلب من السلطات القضائية الفرنسية، للاشتباه في ارتكابه عدة عمليات نصب واحتيال وانتحال صفة وإخفاء المسروق في عدة مدن فرنسية.

وتم الاحتفاظ بالفرنسي المشتبه فيه ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة مسطرة التسليم، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، بالموازاة مع إشعار السلطات الفرنسية بهذا الإيقاف والاعتقال، قصد التعجيل بإرسال ملف تسليمه إلى الجهة الموكول إليها محاكمته.

وجرى إيقاف المشتبه فيه في إطار علاقات التعاون الأمني الدولي، وكذا في إطار الجهود، التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية. ويرتقب أن يتم ترحيل المعتقل إلى السلطات الفرنسية بعد استكمال المساطر الإجرائية القانونية، وفق الاتفاقيات الدولية، التي تربط المغرب بباقي الدول.

محمد إبراهمي (أكادير)