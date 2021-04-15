تتويج “أغنية البجعة” بالبحرين

أعلنت إدارة مهرجان البحرين السينمائي عن تتويج الفيلم المغربي “أغنية البجعة”، للمخرج يزيد القادري بجائزة أفضل فيلم روائي قصير للمهرجان الذي أقيمت دورته الأولى تحت شعار “سينما لأجلك”، وحملت اسم الروائي والمنتج الراحل فريد رمضان.

وكشفت إدارة المهرجان عن أسماء الفائزين في فئات مسابقته، في ختام أعمال دورته الأولى التي أقيمت بصورة استثنائية تراعي ضوابط التباعد الاجتماعي المفروضة بسبب انتشار جائحة كورونا، إذ تم الإعلان عن النتائج في حلقة خاصة بثتها إدارة المهرجان عبر حسابها في “يوتوب”، بعد أن تلقت الإدارة 450 فيلما مثلت جميع الدول العربية، وتمت الموافقة على مشاركة 92 منها في فئات المسابقة الخمس وهي الأفلام الروائية القصيرة، والأفلام الوثائقية، وأفلام التحريك، وأفلام المرأة (جائزة مركز تفوق)، إضافة إلى أفلام الطلبة التي منحت جائزتها باسم الكاتب والمنتج فريد رمضان.

ومنحت لجنة تحكيم الأفلام الروائية التي ضمت الفنانة ليلى علوي والفنان إبراهيم الحساوي والناقد أمين صالح جائزة أفضل فيلم لفيلم “أغنية البجعة”، فيما ذهبت جائزة لجنة التحكيم لفيلم “كاين ولا مكانش” من الجزائر للمخرج عبد الله قادة.

خالد العطاوي