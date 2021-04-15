طرد خفيفي يغضب المولودية

أغضب طرد عبد الله خفيفي، خلال مباراة فريقه مولودية وجدة والمغرب الفاسي، السبت الماضي، لحساب الجولة 11 من البطولة، مسؤولي الفريق الوجدي.

وقال حسن مرزاق، الناطق الرسمي للمولودية الوجدية، في تصريح ل”الصباح”، إن المكتب المسير وجه تنبيها للجامعة بخصوص الخطأ المرتكب من قبل الحكم، معتبرا إياه خرقا قانونيا، مضيفا، “ندرك أن الاحتجاج لن يلغي الطرد، لكننا اتصلنا بالجامعة من أجل إثارة الانتباه إلى الخطأ المرتكب في تطبيق القانون”.

ويرى مسؤولو وجدة أن الطرد غير قانوني، على اعتبار أن حكم المباراة، خرق القانون بلجوئه إلى تقنية “الفار”، من أجل إعطاء الإنذار الثاني لخفيفي، في الوقت الذي ينص القانون على أن الحكم لا يمكنه اللجوء إلى هذه التقنية إلا إذا كان سيشهر الورقة الحمراء.

ورفع لمسلك ورقة صفراء ثانية في وجه خفيفي، وبعدها الورقة الحمراء، بعد عودته إلى تقنية الفيديو، بعد إعلانه عن ضربة خطأ لفائدة المغرب الفاسي، وهو ما يخالف قانون “الفار”.

نور الدين الكرف