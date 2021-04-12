بنعبد القادر: اللمسات الأخيرة على مشروع قانون لتنظيم مهنة خطة العدالة

أفاد وزير العدل، محمد بنعبد القادر، اليوم الاثنين بالرباط، بأن الوزارة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون جديد ينظم مهنة خطة العدالة.

وأبرز بنعبد القادر، في معرض جوابه على سؤال شفوي حول “التبادل الإلكتروني للمعطيات مع مهنيي التوثيق العدلي” تقدم به فريق التجمع الدستوري ضمن الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن وزارة العدل بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون جديد ينظم مهنة خطة العدالة بالتنسيق والتشاور مع الهيئة الوطنية للعدول،

وأوضح أن هذا المشروع يتضمن عددا من المقتضيات القانونية التي تعزز العديد من الإجراءات المتعلقة بمهنة خطة العدالة، والتي يشملها التحول الرقمي.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الوزارة تنكب على إعداد مجموعة من المشاريع المعلوماتية، التي تروم نزع الصبغة المادية في التعاملات الورقية بين المحاكم ومساعدي القضاء، ومن بينهم العدول الذين يرتبط عملهم بالمحاكم وبقضاة التوثيق، وذلك في إطار ورش التحول الرقمي الذي تنكب وزارة العدل على تنزيله.