“شطابة” ولد الرشيد للأطر والأعيان

يشن حمدي ولد الرشيد، رئيس المجلس البلدي لمدينة العيون ومنسق الاستقلال بالجهات الجنوبية حملة استقطاب مكثفة، إذ خطط لعملية التحاق قيادات حزبية ورجال المال والأعمال، بالإضافة إلى أطر صحراوية عليا.

وضمت لائحة الالتحاقات الجديدة الركيبي حميد الإدريسي عميد الكلية متعددة التخصصات بالسمارة، والبشير زعواطي مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا بالعيون وكذلك المدير الجهوي للمندوبية السامية للتخطيط، و سامي الصلح الطيب المدير الجهوي للتكوين المهني وإنعاش الشغل بالأقاليم الجنوبية، ومحمد البشير التوبالي المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بالعيون، الذين أعلنوا التحاقهم بشكل رسمي بصفوف حزب الاستقلال على مستوى إقليم العيون.

ويرفع الحزب شعار تفعيل مقتضيات الدستور التي تهم تشجيع العمل السياسي والنقابي، والانفتاح على الأطر والكفاءات والفعاليات القيادية الجديدة، ويحرك قنوات الحزب والنقابة بجهة العيون الساقية الحمراء، وبجهة الداخلة وادي الذهب،وجهة كلميم واد نون، وتمكن القطب الاستقلالي الصحراوي من تسريع وتيرة دينامية تنظيمية غير مسبوقة، توجت بالتحاق مئات الأطر العليا والمتوسطة.

وتعتبر القيادة الاستقلالية أن الحصيلة الجيدة للاستقطاب تعكس الثقة التي يحظى بها بتلك الجهات، وكذا مصداقية مناضلي الحزب في الأقاليم الجنوبية، من خلال «الاحتكام إلى آليات التدبير الديموقراطي والشفاف للحزب، وتجسيدها الحي للحكامة الحزبية، من خلال فتح المجال لكل الكفاءات وذوي الخبرات، والقطع مع كل الممارسات السلبية التي لا تمت للعمل الحزبى بصلة، وكذا احتكامها الصارم للقوانين والنظم في تدبيرها لشؤون الحزب».

وحصلت الجامعة الوطنية لموظفي وزارة الشباب والرياضة المنضوية تحت لواء النقابة الاستقلالية بحصة الأسد بالتحاق محمد بولسان المدير الجهوي لوزارة الشباب والرياضة بجهة العيون الساقية الحمراء وعبد المجيد أيت هموري، المدير الجهوي للقطاع نفسه بجهة كلميم واد نون، والحبيب الحتحات المدير الاقليمي للوزارة ذاتها بالداخلة.

كما تعززت صفوف الحزب والنقابة،بانضمام الإطار الإداري والتربوي رضى بلاراب،الذي يشغل حاليا مديرا إقليميا لوزارة الشباب والرياضة، وقبل ذلك انضمام محمد الإمام ماء العينين، رجل الأعمال والقنصل الشرفي لدولة الكوت ديفوار بالعيون.

ولا تتوقف الآلة التنظيمية للاستقلال وذراعه النقابي عن العمل، في عموم التراب الوطني، إذ شهدت ميسور، أول أمس (الخميس)، جمعا عاما لتجديد المكتب الإقليمي لبولمان التابع للجامعة الوطنية لموظفي وأعوان قطاع الشباب والرياضة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين، بحضور يوسف أبو عائشة عضو المكتب التنفيذي وياسين الحمدوشي عن المكتب الجهوي فاس مكناس، وتم تجديد الثقة بالإجماع في محمد عزاوي بانتخابه كاتبا إقليميا.

ياسين قُطيب