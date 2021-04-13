الخلفي ينزل الزرهوني لفريق الأمل

احتج على تغييره في مباراة «الماص» وباش يخضع لعملية جراحية

ألحق مصطفى الخلفي، مدرب الفتح الرياضي، نوفل الزرهوني بفريق الأمل، واستبعده من اللائحة التي تخوض مباراة المغرب التطواني، غدا (الأحد)، لحساب الجولة 11 من البطولة الوطنية.

وعلمت «الصباح»، أن الخلفي أخبر الزرهوني، أول أمس (الخميس)، بعد التحاقه بالتداريب، التي غاب عنها منذ الاثنين الماضي، لاستفادته من عطلة عقد قرانه، بالتدرب مع فريق الأمل، الشيء الذي دفعه إلى الاحتجاج عليه بمكتبه، قبل أن يخوض التداريب بشكل انفرادي.

ويعود قرار إلحاق الزرهوني بفريق الأمل، إلى احتجاجه على تغييره في المباراة الأخيرة أمام المغرب الفاسي، الأحد الماضي، لحساب الجولة 10 من البطولة الوطنية، الشيء الذي لم يرق مسؤولي الفريق، غير أنهم أجلوا إخباره بالقرار، إلى ما بعد عقد قرانه.

من جهة ثانية، يخضع أنس باش، لاعب الفريق، إلى عملية جراحية على الركبة، من أجل معالجة إصابة تعرض لها، أخيرا، إذ من المقرر أن يغيب لفترة تتراوح بين ستة وثمانية أسابيع، وهو ما يغيبه رسميا عن مباراة المغرب التطواني، غدا (الأحد).

وفضل الطاقم الطبي للفريق الرباطي إخضاع اللاعب لعملية جراحية، على معالجته بالترويض، بالنظر إلى أنه صغير السن، وإمكانية شفائه في وقت جيز، إذ يتوقع عودته للفريق بعد رمضان، في الوقت الذي طالب مسؤولو الفريق بتوفير كل الظروف له، من أجل عودته السريعة إلى التداريب.

صلاح الدين محسن