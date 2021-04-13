فرار بالتزلج من حجر كورونا

اضطر منقذون إلى إسعاف رجل نرويجي خمسيني في الجبال، بعد محاولته عبور الحدود من السويد إلى بلده تزلجاً لمسافة 40 كيلومتراً، سعياً إلى تجنب التزام الحجر الصحي في فندق. وأوضح تروند هيلجيه رونينج، من هيأة “نورشكي فولكيلب” الإغاثية أن الرجل “كان يريد المجيء إلى النرويج لإحضار أوراق، ثم العودة إلى السويد” حيث يعمل في أحد مشاريع البناء، “ولكن سعياً إلى تجنب الحجر الصحي، قرر عبور الحدود عبر الجبال”.

وقال المنقذ الذي يقع مركزه في تيدال، وهي قرية نرويجية قرب الحدود مع السويد، على بعد نحو 100 كيلومتر إلى الشرق من مدينة تروندهايم في وسط البلاد: “كان عليه أن يجتاز مسافة إجمالية قدرها 40 كيلومتراً”. إلا أن المتزلج فوجئ بسوء الأحوال الجوية، ووجد نفسه في وضع صعب بعد اجتيازه نحو 25 كيلومترا.

صاحب مطعم “يكافئ” لصا

بعد اقتحام أحد اللصوص لمطعم في مدينة أوغوستا بولاية جورجيا الأمريكية خلال عطلة نهاية الأسبوع، جاءت استجابة صاحب المطعم بطريقة غير معتادة، إذ أنه عرض على المشتبه فيه وظيفة عنده. وكتب صاحب المطعم كارل والاس في تدوينة على “فيسبوك” تضمنت صورة للباب المهشم: “لا شرطة، ولا أسئلة، دعنا نجلس ونتحدث عن كيفية مساعدتك وإصلاح الطريق التي تسلكها”.

ووالاس الذي يمتلك مطعم “ديابلوس ساوث ويست غريل” منذ حوالي 8 سنوات، أشار إلى أن أحد الأشخاص اقتحم المطعم في نحو الساعة الرابعة صباحا وسرق في غضون 45 ثانية ماكينة النقود الفارغة أثناء انطلاق جرس الإنذار. وقال والاس إنه أراد أن يرد الإساءة بالإحسان، وبدا وكأنه الشيء الوحيد الصحيح الذي ينبغي القيام به في تلك الأثناء، مبينا أن “الأمر يتعلق بمحاولة أن نرشد شخصا ضالا”.

عملية ولادة تغير مسار طائرة

باغتت آلام الوضع امرأة تشادية تصطحب طفلين على متن طائرة تابعة لشركة “مصر للطيران”، في رحلتها من نجامينا إلى القاهرة.

وفوجئ ركاب الطائرة بالحامل وهي تتألم وتطلب المساعدة، وفور توجه طاقم الضيافة الجوية لمساعدتها، أخبرتهم بأنها على وشك الولادة، لتتحول قمرة الطائرة إلى غرفة عمليات.

وقال بيان إنه تم التعامل مع هذه الحالة بشكل سريع واحترافي، وتعاونت المضيفات وتصادف وجود طبيبة ساعدت الراكبة في الوضع. كما أشار إلى أن الطائرة كانت في طريقها من العاصمة التشادية نجامينا إلى القاهرة، غير أن قائد الطائرة قرر تغيير مسار الرحلة والهبوط اضطراريا في أسوان.