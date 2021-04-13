“كلنا مغاربة” يجمع الغافولي وعدنان

اختار فريق عمل سيتكوم “كلنا مغاربة”، الذي ينتظر أن يبث في رمضان على القناة الثانية “دوزيم”، المغني الغافولي والمغنية هجر عدنان لأداء “الجينيريك” الخاص بالعمل.

وطرح الغافولي على قناته الخاصة على “يوتوب”، فيديو كليب الأغنية، والذي عرف مشاركة أبطال العمل التلفزيوني، الذي تعول عليه القناة لكسب رهان بنسب المشاهدة.

وحظيت الأغنية ساعات قليلة من طرحها نسب مشاهدة مهمة، إذ شاهدها بعد أقل من 24 ساعة، حوالي 4 آلاف مشاهد.

وحرص فريق العمل على مشاركة متابعي صفحاتهم الرسمية على “إنستغرام” مقتطفات من الأغنية، للترويج لـ”السيتكوم”، قبل أن يدعوهم إلى متابعة العمل التلفزيوني الجديد.

وفي سياق متصل، سجل الغافولي، قبل أيام أغنية جديدة، وصورها على طريقة فيديو كليب، تحمل عنوان “شوف زمان”، تخوض من خلالها بوطازوت تجربة جديدة، إذ إذ وافقت على تجسيد دور في الفيديو كليب، وهي التجربة التي أضحى الكثير من الممثلين يوافقون على خوضها، منهم الممثلة عائشة ماهماه.

إ.ر