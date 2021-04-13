هروب جماعي من “المصباح” إلى “الحمامة”

برلمانيون يلتحقون بالتجمع الوطني للأحرار دون تعليمات

تدرس قيادة العدالة والتنمية، طريقة الرد على الحليف الأول في الحكومة، بسبب الهجرة الجماعية لكبار منتخبيه، واحتضانهم من قبل التجمع الوطني للأحرار الذي يسير بخطة حثيثة نحو اكتساح نتائج الانتخابات التشريعية المقبلة. وطالب قياديون في حزب «المصباح»، برد قوي على هذا «الاستقطاب الطوعي» لبرلمانيين من العدالة والتنمية من قبل «الحمامة»، إذ لم يرقهم رد سليمان العمراني، نائب الأمين العام للحزب، الذي اكتفى بالقول في خروج إعلامي، إن «استقبال عزيز أخنوش شخصيا للبرلمانيين المغادرين لـ «بيجيدي»، فيه رسالة غير إيجابية تجاه حليف في الحكومة».

ورغم أن العمراني وصف استقالة أعضاء بارزين في حزبه بـ «المشروعة» و»المقبولة»، فإن جل أعضاء الأمانة العامة للعدالة والتنمية، اعتبروها رسالة غير مطمئنة في معركة الاستحقاقات المقبلة، ومن شأنها تهديد ترتيب الحزب في الانتخابات التشريعية المقبلة.

وعلى بعد شهور قليلة من إجراء الانتخابات المقبلة، وهي انتخابات ينتظر أن تحمل مفاجآت في سبورة ترتيب الأحزاب التقليدية المنافسة، هاجر العديد من برلمانيي ومنتخبي العدالة والتنمية بشكل جماعي صوب الأحرار عن طواعية، ودون تعليمات من أحد.

ويأتي في مقدمة المهاجرين من العدالة والتنمية إلى التجمع، يونس بنسليمان، النائب البرلماني بدائرة مراكش الذي بات هو المنسق الجهوي الحقيقي للحمامة، يصنع الخريطة الانتخابية لحزب أخنوش.

ويملك بنسليمان نفوذا انتخابيا كبيرا في مراكش، وهو ما أربك حسابات قادة العدالة والتنمية، الذين مازالوا لم يستوعبوا هذه «الطعنة البنسليمانية»، ولم يفهموا أسباب «الهجرة الانتخابية»، لكن المؤكد، أنهم يدركون أن نفوذهم الانتخابي بالمدينة الحمراء سيتقلص كثيرا، بهذه المغادرة «الطوعية» لبنسليمان. وعزز عبد اللطيف الناصري، النائب البرلماني الفائز برمز «المصباح» في ولاية البيضاء الكبرى، صفوف التجمع، وسط حيرة كبيرة في صفوف الفريق البرلماني لحزبه السابق، الذي فوجئ بقراره، إذ ظل يكتم سره، حتى كشف عنه «بالعلالي» في اجتماع جمعه مع كبير التجمعيين الذي يواصل ترتيباته، بمساعدة رشيد الطالبي العلمي، العقل المدبر للتنظيم الحزبي والانتخابي، بهدف احتلال المركز الأول في الانتخابات التشريعية المقبلة.

ووجه النائب البرلماني نورالدين قشبيل، الذي ضبط متلبسا بالغش في امتحانات الباكالوريا، وفاز بدائرة تاونات بمقعد برلماني برمز «المصباح»، صفعة قوية إلى قادة حزبه الذين فشلوا في إقناعه بالبقاء ضمن صفوفهم، والترشح من جديد برمز حزبهم، إذ لم يتردد في تعزيز صفوف التجمع. وفي طنجة، ودع يوسف بنجلون، المستشار البرلماني حزب العدالة والتنمية، والتحق بالتجمع الوطني للأحرار، وكان يعد مموله الأول، بعد أن حاول مصطفى الرميد، عندما كان يقود وزارة العدل، توريطه في ملف فساد انتخابي بواسطة «التنصت»، قبل أن يخرج منه سالما.

والتحقت اعتماد الزاهدي، البرلمانية السابقة، رفقة العديد من المستشارين في مدن مراكش وتنغير وتمارة، بشكل جماعي بالتجمع الوطني للأحرار، هاربين من العدالة والتنمية الذي لم يعد يتسع لكل أبنائه، بسبب حسابات انتخابية ضيقة.

عبد الله الكوزي