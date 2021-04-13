الكعبي جاهز أمام بيترو الأنغولي

الوداد في مهمة ضمان الصدارة والمباراة منقولة على الرياضية الأرضية

بات أيوب الكعبي، لاعب الوداد الرياضي، جاهزا لمواجهة بيترو أتلتيكو الأنغولي، اليوم (السبت)، في الثامنة، بملعب محمد الخامس بالبيضاء، لحساب الجولة الأخيرة من مجموعات عصبة أبطال إفريقيا.

وتعرض الكعبي لإصابة في مباراة سريع وادي زم، الأربعاء الماضي، لحساب الجولة 11 من البطولة، والتي عرفت فوز الوداد بهدف لصفر، إذ انضم لتداريب الفريق قبل يومين، وبات جاهزا لخوض المباراة القارية رفقة فريقه، غير أن الاختيار الأخير سيعود للمدرب فوزي البنزرتي.

وفي السياق نفسه، يبحث الوداد عن تأمين صدارته لمجموعته، بتفادي الهزيمة، بعدما ضمن التأهل قبل جولتين من نهاية دور المجموعات.

ويتوفر الوداد على عشر نقاط، من ثلاثة انتصارات وتعادل وهزيمة، في وقت يتواجه فيه حوريا كوناكري الغيني وكايزر شيفز الجنوب إفريقي، اللذين يتوفران على ثماني نقاط، إذ سيتأهل الفائز مباشرة لربع النهاية رفقة الوداد.

ويرغب ممثل المغرب، في الحفاظ على صدارة مجموعته، التي احتكرها منذ بداية دور المجموعات، معتمدا على لاعبيه الأساسيين، الذين شاركوا أمام سريع وادي زم، مطعمين بلاعبين من الأمل.

ومن جهة ثانية، سيضمن الوداد مبلغ مليار، بعد ضمان تأهله رسميا لربع النهاية، لسادس مرة تواليا، محققا رقما قياسيا وطنيا جديدا.

وتنقل الرياضية الأرضية، المباراة مباشرة، ابتداء من الثامنة.

العقيد درغام