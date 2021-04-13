إيقاف عصابة لسرقة المنازل

أحالت مصالح الأمن بمراكش، على النيابة العامة المختصة، صباح أول أمس (الخميس)، ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 25 و30 سنة، أحدهم من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة.

وأفاد مصدر “الصباح” أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية، فتحت أبحاثا قضائية على خلفية سرقة متعلقات شخصية من داخل بعض المنازل بأحياء مختلفة بالمدينة، قبل أن تسفر الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية عن تحديد هوية المشتبه فيهم وإيقافهم.

وأسفرت عمليات التفتيش المنجزة في هذه القضية، عن حجز سيارتين خفيفتين وثماني ساعات يدوية ومجوهرات، إضافة إلى ثلاثة أجهزة تلفاز وقنينات للعطور ومبالغ مالية بالعملة الوطنية والأجنبية، يشتبه في أنها من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

عادل بلقاضي (مراكش)