إعفاء 4 أطر من الإدارة التقنية

منعتهم من تتبع دوري أكاديمية محمد السادس لوجودهم في دوري الفتح للفتيان

أعفت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أربعة أطر، من حضور وتتبع بعض المنافسات المبرمجة من قبل الأندية، بعد أن فسخت عقودهم، ولم تعد تربطهم بها أي علاقة.

وعلمت «الصباح»، أن جامعة الكرة طلبت من الإسباني سيرجيو بيرناس، المدرب السابق للمنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، ومساعده بدر القادوري، وطارق مخناس، مدرب المنتخب الوطني لأقل من 15 سنة، ومساعده رشيد روكي، عدم تتبع أنشطة الإدارة التقنية الوطنية، بعد أن انفصلت عنهم. وفوجئت جامعة الكرة بحضور الأطر المذكورة، الأربعاء الماضي، للدوري المنظم من قبل الفتح الرياضي، لفائدة فئتي أقل من 17 سنة، الشيء الذي دفعها إلى إعفائهم من الحضور، لتتبع الدوري المنظم من قبل أكاديمية محمد السادس الدولية لكرة القدم، لفائدة فئة أقل من 19 سنة، بعد ظهر اليوم ذاته.

وأخبرت جامعة الكرة الأطر الأربعة بفك ارتباطها، وبالتالي لم يعد من المناسب حضورهم، لتتبع باقي منافسات الدوريين المذكورين، إضافة إلى إعفائهم من المثول يوميا بمركب محمد السادس الدولي لكرة القدم بالمعمورة، من أجل تسجيل حضورهم.

واستغلت الأطر الأربعة تنظيم الفتح الرياضي لدوري فئة أقل من 17 سنة، بمشاركة أندية الجيش الملكي والرجاء الرياضي وأكاديمية محمد السادس والفتح، الأربعاء الماضي، لتسجيل حضورهم، وعدم انقطاعهم عن أداء مهامهم الموكولة لهم، بعد أن فسخت الجامعة عقودهم منذ الأسبوع الماضي، غير أن رد مسؤولي الجامعة جاء ليمنعهم من حضور دوري أكاديمية محمد السادس.

ص. م