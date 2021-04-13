مناصب قضائية شاغرة ضمن الأولويات

المجلس الأعلى يعلن عن خمسة منها وأخرى لم يتم الحسم فيها

وضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية في اجتماعه، الثلاثاء الماضي، أول لائحة للمناصب الشاغرة بعد التعديلات، التي شهدها أخيرا في شأن تركيبته، بتغيير الرئيس المنتدب والوكيل العام لمحكمة النقض، وبعض من الأعضاء الذين يعينهم الملك.

وهمت اللائحة خمسة مناصب شاغرة، تخص الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بورزازات، الذي أضحى شاغرا بعد وفاة المهدي اليوسفي، الذي كان يشغل المنصب إثر إصابته بفيروس كورونا في اكتوبر الماضي، ومنصب الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بالعيون، الذي كان يشغله محمد البار وأحيل على التقاعد، ومنصب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف التجارية، الذي كان يشغله عبد الحق العياسي، وأحيل هو الآخر على التقاعد، فيما هم المنصب الرابع ضمن المناصب الشاغرة، رئيس المحكمة الابتدائية بابن سليمان، بعد أن أحيل عبد الحق بن العكوش، على التقاعد في 21 فبراير الماضي، بناء على طلب تقدم به منذ أشهر، من أجل وضع حد للتمديد، ومنصب وكيل الملك لدى المحكمة التجارية بالبيضاء، بعد أن تقاعدت العالية الهاشمي، الوكيلة السابقة.

ولم يتضمن القرار الصادر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية بعض المناصب الشاغرة، كما بالنسبة إلى الوكيل العام باستئنافية القنيطرة الذي توفي أخيرا، وشغور منصب رئيس المحكمة الابتدائية بآسفي بعد انتدابه بالعيون رئيسا أول، بالإضافة إلى منصب الوكيل العام لمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش، بعد وفاته إثر إصابته ب”كورونا”، والمناصب السبعة الشاغرة التي أعلن عنها في فبراير 2020 ، بالإضافة إلى منصب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، بعد تعيين رئيستها في المحكمة الدستورية.

ووضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية شروطا بخصوص المرشحين الراغبين في التباري لتولي تلك المسؤوليات، حسب كل منصب على حدة، باستثناء منصب الرئيس الأول لاستئنافية ورزازات والرئيس الأول لاستئنافية العيون، الذين يتطلب الترشح لأجلهما التوفر على الدرجة الأولى ومزاولة مهام مستشار بمحكمة النقض لمدة خمس سنوات على الأقل، أو مزاولة مهام المسؤولية بإحدى محاكم الاستئناف، أو مزاولة مهمة رئيس إحدى المحاكم الابتدائية لمدة أربع سنوات على الأقل، أو مزاولة مهام نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

أما بالنسبة لمنصب الوكيل العام للملك لدى المحكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء، فإن المرشحين له يجب أن تتوفر فيهم الدرجة الأولى على الأقل، ومزاولة مهام مستشار بمحكمة النقض، أو محام عام لديها لمدة خمس سنوات على الأقل، أو مزاولة مهام المسؤولية بإحدى محاكم الاستئناف التجارية، أو مهام المسؤولية بإحدى المحاكم التجارية لمدة أربع سنوات على الأقل، أو مزاولة مهام وكيل الملك لدى إحدى المحاكم الابتدائية لمدة لا تقل عن أربع سنوات، أو نائبا أول للوكيل لعام للملك لدى محكمة الاستئناف لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

فيما لم توضع أي شروط معينة بشأن منصب رئيس المحكمة الابتدائية بابن سليمان، أو وكيل الملك لدى المحكمة التجارية بالبيضاء، سوى توفر المرشح على الدرجة الثانية على الأقل.

كريمة مصلي