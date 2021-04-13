״السورسي״ لموظفين أعفوا زبناء من الضرائب

أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، الحكم الابتدائي في حق 7 موظفين متهمين بالغدر لتمكين الغير من إعفاءات ضريبية والمشاركة في ذلك، بعد متابعتهم في ملفين جنائيين قررت هيأة الحكم ضمهما لأنهما يتعلقان بالأفعال نفسها، بعد استئناف الحكم من قبل دفاعهم والنيابة العامة.

وجعلت العقوبة المحكوم بها اثنان منهم موقوفة التنفيذ، بعدما أدينا ابتدائيا ب6 أشهر حبسا نافذا و5 آلاف درهم غرامة نافذة لأجل الغدر لتمكين الغير من إعفاءات ضريبية أو رسوم عامة، فيما أدين ثالث بالحبس الموقوف لشهرين و1000 درهم غرامة، بتهمة المشاركة في ذلك، فيما برئ الباقي من المنسوب إليهم.

وتوبعت في الملف امرأتان برئتا من المشاركة في الغدر لتمكين الغير من إعفاءات ضريبية أو رسوم عامة، فيما فصلت المحكمة ملف أحدهم ابتدائيا لتضمه في المرحلة الاستئنافية أثناء مناقشة ملفهم في ثالث جلسة منذ إدراجه استئنافيا قبل شهرين, بعد استئناف الوكيل العام ودفاع المتهمين المدانين، للحكم الابتدائي.

حميد الأبيض (فاس)